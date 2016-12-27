В Томской области завершено конкурсное производство в отношении головного предприятия ГК «Сибэлектромотор» — ОАО «Сибэлектромотор». Процедура банкротства завершена с выплатой всего 7,5% требований.

Как сообщила в отчете арбитражный управляющий Татьяна Джур, общая рыночная стоимость имущества, включенного в конкурсную массу для реализации на торгах, составила почти 215 млн руб, из них 117, 6 млн – залоговое имущество. В полом объеме удовлетворены требования работников предприятия — более 11,6 млн руб составили выплаты зарплаты и компенсаций в связи с ликвидацией.

В реестр требований кредиторов были внесены долги на общую сумму свыше 819,9 млн руб, из них 192,4 млн руб — требования «Россельхозбанка». Банк имел залоговое имущество. Однако, реализовать его удалось лишь на сумму в 61,4 млн руб, что составляет 32%. Требования остальных кредиторов так и остались неудовлетворенными из-за недостаточности конкурсной массы. В целом, кредиторам возвращено 7,5% долгов.

Напомним, в августе завершена процедура банкротства по Томскому чугунолитейному заводу, который входил в группу компаний «Сибэлектромотор». Кредиторам возвращено лишь 5% долга. Головное предприятие тоже находилось в числе займодателей.

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