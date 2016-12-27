Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело в отношении главы Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области Евгения Манузина, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Предварительно установлено, что в 2015 году Манузин объявил на территории поселка Подстрелка режим чрезвычайной ситуации, причем никаких законных оснований для этого не было. Режим ЧС позволил главе района заключить договор подряда на ремонт высоковольтной ЛЭП без проведения конкурса.

после заключения контракта не проводилась проверка объемов и качества выполненных работ. Однако, Манузин оплатил компании 900 тыс рублей. «Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. По ходатайству следователя судом на период расследования чиновник отстранен от занимаемой должности», — сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание за превышение должностных полномочий главой муниципального образования — лишение свободы до семи лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

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