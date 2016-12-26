Редакция «КС» подвела итоги 2016 года, определив «Компанию года» и «Персону года» в сфере промышленности. Мы предлагаем вам проголосовать за того участника рынка, которого вы считаете наиболее достойным считаться «Компанией года» по итогам 2016 года.

Среди критериев выбора номинантом «Компании года», по версии «КС», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и так далее. Основным критерием выбора номинантов «Персоны года» является заметный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

С учетом того, что для такого крупного центра, как Новосибирск, очень проблематично выделить для голосования все крупные промышленные компании, «КС» отобрал тех, кто в этом году укрепил свои позиции на рынке, запустил новые производственные мощности, вышел на новые рынки, и.т.д. Так, завод «Катод» в этом году ввел в эксплуатацию корпус со сверхчистыми помещениями. В свою очередь в НАЗ им. В.П. Чкалова в августе был выпушен 100-й самолет Су-34. Руководство завода «Экран» сумело открыть кредитную линии на один миллиард рублей для модернизации технологического процесса на предприятии, а «НЭВЗ-Керамикс» продолжил активно продвигать на рынок собственную продукцию, в том числе проведя летом масштабную конференцию внутри медицинского сообщества, где продемонстрировал преимущества выпуска керамических протезов.

Какое промышленное предприятие Новосибирской области, по вашему мнению, можно считать наиболее успешным в 2016-м году? «Катод»

НАЗ им. В.П. Чкалова

НЗХК

«Электрон»

НЭВЗ-Керамикс

«Труд»

«Сибэлектротерм»

«Экран»

«Сибирский Антрацит»

«СИНАР»

«Обувь России»

БФК

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