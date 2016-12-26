«Сибмост» сжигает все мосты?

Конфликт между властями Новосибирска и руководством одной из крупнейших строительных организаций региона — «Сибмостом» перерос в острую фазу, где счет идет на принципы, и особую важность имеет четкость формулировок с обеих сторон. В них всю прошлую неделю разбирались депутаты горсовета, а заодно и корреспондент «КС».

К участию в последней в уходящем году сессии городского совета депутаты пригласили компанию «Сибмост». В работе совета депутатов Новосибирска крайне редко бывают случаи, когда частная организация приглашается не на комиссию, а на сессию – отчитаться, объяснить свою позицию по тому или иному вопросу. Поводом послужил иск «Сибмоста» в отношении мэрии Новосибирска на 2,5 миллиарда рублей. То, что у компании Альберта и Владислава Кошкиных финансовые проблемы, и их нужно срочно как-то решать, понятно даже не самому посвященному в суть последних событий представителю деловой среды Новосибирска. В течение уходящего года «КС» достаточно подробно рассказывал о различных финансовых претензиях в отношении «Сибмоста» и близких ему организаций – очевидно, что империя Альберта Кошкина дала трещину. В самой компании настаивают на том, что проблемы появились из-за участия компании в строительстве третьего моста через Обь в Новосибирске. И как раз с этого момента – в трактовке причин неудач – у депутатов и представителей компании произошли разногласия.

На сессии перед депутатами выступил вице-президент «Сибмоста» по безопасности, бывший начальник управления ФСБ по НСО Сергей Савченков. Он изложил видение руководства компании по поводу финансовой нагрузки и причинах подачи иска в 2,5 миллиарда рублей к мэрии Новосибирска. По словам Савченкова, сроки строительства моста были сорваны, причем как раз из-за нерасторопности в решении некоторых вопросов со стороны городских властей. Это по мнению представителей «Сибмоста» и повлекло дополнительные расходы. Главной причиной срыва сроков строительства послужило отсутствие разрешения на его осуществление, а в это время железнодорожные перевозки подорожали на 33%, цемент — на 20%, горючее — на 25%.

Версия города

Депутаты, памятуя о том, как «Сибмост» выиграл конкурс на строительство мостового перехода, выделили несколько нестыковок, в объяснение которых Савченков не стал вдаваться. Во-первых, для того, чтобы выиграть в конкурсе, компания существенно снизила цену на объект, причем осознанно. Так, изначально предполагалось, что мост обойдется бюджету в сумму порядка 19 миллиардов рублей, а после цена была снижена менее, чем до 15 миллиардов рублей. Во-вторых, компания существенно сократила сроки сдачи объекта – с пяти лет до 2,5 лет. Из-за таких серьезных подвижек в цене и во времени «Сибмост» и стал победителем конкурса.

Председатель комиссии по предпринимательству совета депутатов Новосибирска Игорь Салов полагает, что в этом случае сыграла уверенность руководства компании в полной поддержке по большинству вопросов. По словам депутата, страховка у «Сибмоста», действительно, была, но до определенного момента. Так, в 2010-м мэрия внесла изменения в условия контракта и выплатила подрядчику («Сибмосту») непредусмотренный в договоре 10%-й аванс от общем стоимости работ, а в 2012 году еще 20%. После этого произошел ряд других уступок, но с ухудшением экономической ситуации и приходом нового мэра — Анатолия Локотя, все послабления закончились. Поэтому уже в 2013 году, когда «Сибмост» обращался в мэрию с предложением увеличить сметную стоимость объекта, городские власти предложили мостостроителям предоставить новые расчеты и провести все процедуры через совет депутатов. Процедура верна, но излишне хлопотна.

Впрочем, нельзя утверждать, что отношения с новым мэром у «Сибмоста» оказались плохи из-за каких-то определенных обстоятельств. На сегодня лишних 2,5 миллиардов рублей в городской казне нет, и в ближайшие годы при существующем дефиците не предвидится.

Еще больше депутатов удивило то, что разъяснить ситуацию пришли не сами Кошкины ли хотя бы главный инженер «Сибмоста» с руководителем правовой службы, а Сергей Савченков.

Версия мостостроителей

В рамках сессии Сергей Савченков изложил трактовку ситуации компанией, не разъяснив деталей, которых так ждали депутаты. По его словам, изъятие земель из частной собственности затянулось – люди, чтобы получить выгоду, прописывались в частных домах, готовящихся под снос, по 100 человек. Именно поэтому «Сибмост» обратился в суд в 2011-м году с просьбой изменить условия контракта, продлив срок строительства до января 2015 года. Увеличение времени работ естественно повлекло за собой и рост затрат. Впрочем, почему требования к росту сметы не были предъявлены на тот момент, выступающий не пояснил. Савченков также напомнил, что компания пыталась решить вопрос с возмещением убытков мирным путем – переговорами, но на эти призывы мэрия не откликнулась. Мэр Анатолий Локоть пояснил, что на разговор компания выходила к нему единожды – в первой половине 2014 года, когда Альберт Кошкин предложил «признать удорожание строительства». «Тогда речь велась, по-моему, о 1,5 миллиардах рублей», — заявил мэр. А Игорь Салов заявил, что в архивах удалось отыскать еще одно письмо — от 2013 года. Там, как и в материалах нынешнего судебного разбирательства, говорилось о влиянии макроэкономических показателей на подорожание стройматериалов и их перевозки.

Что критиковали

Критически был настроен и глава комиссии по муниципальной собственности совета депутатов Новосибирска Сергей Бондаренко. «КС» уже приводил мнение депутата по этому вопросу. По мнению парламентария, «Сибмост» специально сократил сроки проведения работ при подаче заявки на конкурс. Более того, Бондаренко заявил, что «Сибмост» по его мнению ничуть не лучше тех «вымогателей», которые селились сотнями в домах перед предполагаемым расселением. По мнению Бондаренко, в условиях, когда большая часть бюджета города запланирована на расходование защищенных статей, требование возместить 2,5 миллиарда рублей – это такое же вымогательство.

Заместитель председателя совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов высказал сомнение по поводу представленных компанией убытков, отметив, что они, согласно имеющимся данным, не подтверждены документами бухгалтерского учета. В своем выступлении Сулейманов задал вопрос, который волновал всех собравшихся: «Не является ли этот иск попыткой решить проблемы «Сибмоста» по поводу банкротства?

На этот тезис Савченков заявил, что банкротства пока нет, но тяжелая финансовая ситуация у «Сибмоста» налицо. Для того, чтобы ее решить, компания на текущий момент ведет переговоры с некоторыми возможными инвесторами об оздоровлении – Сбербанком и АФК «Система». К слову, буквально на следующий день стало известно, что Сбербанк

обратился в арбитражный суд Новосибирской области с ходатайством о вступлении в дело о банкротстве «Сибмоста». Предварительно речь идет о требовании банка взыскать с компании четыре миллиарда рублей.

По словам Игоря Салова, сложившаяся ситуация вызывает много вопросов, к обеим сторонам конфликта – как к мэрии, так и к «Сибмосту»: «Совершенно очевидно, что все проблемы «Сибмост» создал себе сам, — полагает собеседник «КС». — Вы сами уменьшили цену и сроки строительства. Хотя каждому понятно, невозможно и нельзя за два года построить то, что строится пять лет. По крайней мере, без ущерба качеству и безопасности. Совершенно очевидно, что между «Сибмостом» и мэрий были некие устные договоренности. Вопрос в том – какие?»

При этом Салов отметил, что проблемы «Сибмоста» были бы еще более масштабны, если бы не профессионализм сотрудников МКУ «УДС», которые в процессе подготовки рабочей документации внесли изменения в проект и технологию, а это привело к снижению стоимости проекта более чем на два миллиарда рублей.

Напомним, арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск о компенсации убытков компании «Сибмост» на 2,5 миллиарда рублей при строительстве третьего моста через Обь. Однако мэрия с решением суда не согласна – городские власти обратились по этому поводу с апелляцией в соответствующую инстанцию. «КС» будет следить за развитием событий.

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