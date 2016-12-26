Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления «Боярышником», содержащим метанол, жителей Иркутской области. список погибших увеличился до 76 человек.

Как сообщается на сайте СК РФ, правоохранительными органами зарегистрировано 123 сообщения об отравлении, 76 человек погибли. В рамках уголовного дела задержаны 23 человека, в том числе замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

«Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Лужнов, как полагает следствие, не принял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов», — говорится в сообщении.

В рамках расследования в Иркутске обнаружен склад метилового спирта. Изъято более 10 тонн продукции и 6 тонн изготовленного из указанного спирта автомобильного стеклоочистителя. На данный момент перекрыты все каналы поставки ядовитой продукции. Последнее сообщение об отравлении поступало 20 декабря.

Напомним, в рамках пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным 23 декабря журналисты из Иркутской области предложили главе государства ввести акцизы на этиловый спирт с целью контроля за его использованием. Вопрос о введении акцизов на технический спирт правилен в плане контроля, отметил президент. Но нужно понимать, что акцизы неизбежно приведут к росту цен на бытовую химию и другие товары, в производстве которых используется технический спирт. Тем не менее, он не исключил, что такой элемент контроля может быть введен.

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