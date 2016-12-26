На президиуме градостроительного совета, который прошел 23 декабря, проектировщики представили обновленную концепцию жилого комплекса на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске, а также «Дома спорта».

Обсуждение велось в достаточно широком для президиума круге — с участием общественников, городских властей, архитекторов, представителей городского депутатского корпуса, проектировщиков и собственников участка. Корреспондент «КС» присутствовал на мероприятии и выслушал идеи обновленного варианта жилого комплекса.

Проект по-прежнему предполагает строительство трех отдельно стоящих высоток на второй и третьей линии комплекса, а также двух одиннадцатиэтажных зданий на первой линии и рядом с ним двухэтажного «Дом спорта» с цокольным этажом. Первая линия должна быть оформлена в красно-желтые тона в стиле улицы Богдана Хмельницкого. Многоэтажки же будут стандартного серого цвета. Перед домами первой линии, по замыслу проектировщиков, планируется обустроить небольшую наземную парковку. Большую же часть паркинга для жителей комплекса планируется расположить под землей. Все дворовые территории, по идее проектировщиков, разместятся вдоль по краям жилого комплекса, на соприкосновении жилой и лесной зон, а также внутри территории.

«Дом спорта» будет оформлен в стиле своего предшественника — здание, по проекту, должно стоять через дорогу, перед ледовым комплексом «Сибирь». Заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев подчеркнул, что за возведением этого объекта городские власти будут следить особо тщательно. Более того, мэрия предполагает войти в договор долевого участия при строительстве «Дома спорта», поэтому беспокойств по поводу отказа от возведения объекта со стороны застройщика ни у общественников, ни у специалистов быть не должно.

Депутат совета депутатов Новосибирска Дмитрий Прибаловец, который высказывал достаточно много критичных заявлений в адрес проекта, констатировал ряд серьезных и очень важных изменений. В своем сообщении в социальных сетях он отметил, что этажность домов в первой линии снижена до 11, во второй — до 20-ти. Также первая линия домов отодвинута от проезжей части на 50 метров (ранее на 17 метров). Таким образом, будет сохранена прогулочная зона с новым фонтаном, которая, согласно проекту, плавно перетекает в площадь перед ледовым комплексом и бассейном «Нептун».

Впрочем, к проектировщикам все равно осталось достаточно вопросов — например, по поводу предполагаемого роста загруженности улицы Богдана Хмельницкого. На это, однако, отвечали уже не они, а городские власти, которые отметили возможность решения проблемы не за счет строительства новой объездной дороги, а возможности добраться в центр Новосибирска с пятого и шестого микрорайонов. Выезд именно с этих микрорайонов на сегодня создает напряженность на улице Богдана Хмельницкого.



Также в ходе заседания был предложен другой вариант размещения первой линии жилого комплекса. Советник мэра Новосибирска, архитектор Александр Ложкин отметил, что первую линию комплекса было бы целесообразно придвинуть ближе к улице. На что получил категорический отказ и доводы своих же коллег в невозможности осуществить подобное. В целом, как отметили собравшиеся, обновленный проект нового комплекса выглядит вполне проработанным и уже может быть вынесен на обсуждение более широкой общественности, которое планируется провести в конце января 2017 года.

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