ИЯФ СО РАН и НИИ онкологии планируют к 2020 году начать испытания препарата для терапии рака

Институт ядерной физики СО РАН вместе с томским НИИ онкологии и еще рядом исследовательских институтов предполагают, что к 2020 году смогут выйти на клинические испытания нового препарата для бор-нейтронозахватной терапи.



Бор-нейтронозахватная терапия рака избирательно уничтожает клетки опухолей: в них накапливается стабильный изотоп бор-10, а затем они облучаются нейтронами. Таким образом в клетке возникает ядерная реакция, которая приводит к ее гибели.

По словам директора ИЯФ СО РАН, академика Павла Логачева, для клинических исследований необходима реконструкция здания. Она потребует около 100 млн руб. «Мы надеемся на поддержку ФАНО и планируем, что нам удастся в ближайшие годы реконструировать к 2020 году здание на территории нашего института для проведения реальных клинических испытаний, которые может провести НИИ онкологии Томского медицинского центра. Ускоритель мы можем взять на себя и к 2020 году выйти на клинические испытания», — цитирует ученого ТАСС.

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