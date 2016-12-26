МТС обеспечил фиксированным интернетом 66 многоквартирных домов в Новосибирске, инвестировав с начала 2016 года в строительство инфраструктуры фиксированной связи более 45 млн руб.

Благодаря подведению фиксированного интернета в новые районы возможность получения домашних сервисов от МТС в Новосибирске появилась у более чем 17 000 домохозяйств. Основную часть работ МТС провела весной и летом текущего года. Большинство жителей, чьи дома подключены к услугам МТС, проживают в высотках по улицам Татьяны Снежиной («Дискус»), Бориса Богаткова, Сергея Есенина («Совинтех»), Юрия Гребенщикова и Сергея Тюленина («Энергомонтаж»), в новом микрорайоне «Закаменский» («Инвест Строй»). Также подключены к МТС новые дома в ЖК «Новосибирский квартал» (пос. Краснообск), «Чистая слобода» (ул. Спортивная), «Матрешкин двор» (ул. Петухова и Сибиряков-Гвардейцев) и «Астра» (ул. Ипподромская и Танковая). Возможность пользоваться Домашним интернетом на скорости до 100 Мбит/с и цифровым телевидением от МТС также получили жители новостроек по ул. Фадеева, Вилюйской, Дмитрия Шмонина, в домах микрорайона «Весенний» по ул. Заречной.

Расширение сети фиксированной связи в регионе вызвало активный рост подключений цифровых услуг МТС. При этом самую большую динамику потребительского спроса демонстрируют услуги цифрового и интерактивного телевидения. Абонентская база сервисов ЦТВ в Новосибирске с начала году выросла на 17 %. При этом 4 из 5 новых абонентов подключают данную услугу вместе с «домашним» интернетом МТС. Количество новых абонентов интерактивного телевидения МТС в Новосибирской области ежемесячно увеличивается в среднем на 15 %.

«Мы активно присоединяем новостройки Новосибирска к услугам МТС — с начала года впервые получили доступ к современным цифровым услугам более 47 000 жителей новостроек. По статистике потребления фиксированных интернет-сервисов, новосибирцы постоянно расширяют список используемых интернет-услуг: слушают музыку и смотрят фильмы через интернет, узнают в Сети последние новости и пользуются картами. И подключение новых домов — закономерное явление. МТС –универсальный оператор, предлагающий своим абонентам полный набор услуг связи», – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.