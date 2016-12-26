Розничные банки группы ВТБ – ВТБ и ВТБ24 – проанализировали данные по «среднему чеку» депозитов своих клиентов в Сибирском федеральном округе, соотнеся их со знаками зодиака.

Самый крупный размер «среднего чека» по депозитам зафиксирован у клиентов, родившихся под знаком Овна – 903 тыс руб. Это на 14 тысяч больше, чем у занимающих второе место Стрельцов (889 тыс руб.). Замыкают первую тройку в «финансовом гороскопе» Рыбы, которые, в среднем, хранят в банках по 872 тыс руб.

«Финансовый гороскоп» клиентов розничного ВТБ и ВТБ24 для других знаков выглядит следующим образом. Весы в среднем хранят в банке почти по 846 тыс руб, а Близнецы — по 843 тыс руб. «Средний чек» Тельцов равняется 840 тыс руб., а Львов — 809. Для Козерогов эта сумма находится в районе 789 тыс руб, для Раков — 787, а Дев — 786. Самые маленькие суммы у Водолеев (742 тыс руб) и Скорпионов (735 тыс руб).

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