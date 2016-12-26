В S7 Group меняется гендиректор. Владислав Филев покинул этот пост, однако одним из руководителей компании, по данным газеты «Ведомости», стала его дочь Татьяна Филева. Она займет должность первого заместителя главы компании. Предполагается, что новым генеральным директором станет Антон Еремин.

Официальной информации от компании об уходе Филева с поста гендиректора пока не поступало. Газета «Ведомости» ссылается на внутренние источники, знакомые с ситуацией в S7 Group. Издание предполагает, что Филёв покинул свой пост для того, чтобы сосредоточиться на развитии космодрома Sea Launch.

Напомним, что основными владельцами компании S7 Group (до ребрендинга — авиакомпания Сибирь) являются супруги Филевы — Наталья и Владислав. Наталья Филева является председателем совета директоров S7 Group, являющейся крупнейшим частным перевозчиком в России. В группу входят авиакомпании «Сибирь» и «Глобус».

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