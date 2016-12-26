Как сообщил генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич, проект капитальной реконструкции терминала внутренних авиалиний планируется реализовать в 2018-2019 гг. По предварительным данным, терминал будет объединен с международным единой галереей. Ориентировочная стоимость проекта — порядка 2 млрд рублей.

«В 2016 году нам удалось сформировать масштабный задел по нашей основной производственной деятельности. Если экономическая среда будет достаточно стабильной, в течение ближайших 5-6 лет аэропорт Толмачево будет динамично развиваться», — отметил в рамках итоговой пресс-конференции генеральный директор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

По его словам, на 2017 год стандартно заложены инвестиции в обновление парка спецтехники, технологического оборудования. «Также мы ожидаем хороший рост пассажиропотока. В частности, рост на внутренних линиях прогнозируется на 13%, международных – 15,5% за счет отложенного спроса и возобновления полетов в Турцию и Египет», — уточнил Янкилевич. По итогам текущего года совокупный рост пассажиропотока ожидается на уровне 10% и достигнет 4,1 млн человек.

В целом объем инвестиций в развитие инфраструктуры аэропорта Толмачево в 2017 году составит около 300 млн рублей.

В то же время, акционерами аэропорта (холдинг «Новапорт») согласовано, что в 2017 году начнутся проектные работы по капитальной реконструкции внутреннего терминала и формирования облика единого терминала внутренних и международных линий аэропорта Толмачево.

«Проект ожидаемо будет финансово емким: ориентировочная стоимость – до 2 млрд рублей. Надеюсь, что реализовать его удастся в 2018-2019 гг.», — подчеркнул Евгений Янкилевич. По предварительным данным, два терминала будут объединены единой галереей. Рассматривается также вынос части терминала внутренних линий на территорию привокзальной площади, что позволит значительно расширить зону обслуживания пассажиров внутреннего терминала.

Комментируя финансовые итоги текущего года, генеральный директор Толмачево отметил, что «они точно не будут хуже, чем в 2015 году даже с учетом того, что достаточно средств было инвестировано в маркетинг и коммерческую деятельность по развитию пассажирских перевозок, технических посадок и почтовых перевозок». Напомним, что по итогам 2015 года чистая прибыль аэропорта Толмачево составила 1,36 млрд рублей, выручка — 5,3 млрд рублей.

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