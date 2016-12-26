Более 7 млн руб требует с «Сибмоста» Росавиация

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление Федерального агентства воздушного транспорта к новосибирской мостостроительной компании «Сибмост» на сумму свыше 7,6 млн руб.

Как следует из материалов суда, рассмотрение дела по существу назначено на 28 февраля 2017 года. В качестве третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований, привлечено ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

Федеральное агентство воздушного транспорта намерено взыскать с «Сибмоста» 7 млн 686 тыс руб, в том числе штрафы в 3 843 022,57 руб за нарушение сроков и в 3 843 022,57 руб — за невыполнение предписаний госзаказчика.

Подробности дела пока не разглашаются. Вероятнее всего, речь идет о штрафных санкциях при реконструкции аэропорта в Абаке, которая проходила в 2014 -2015 годах. Именно там генеральным подрядчиком выступал «Сибмост», а заказчиком — Росавиация.

Реконструкция ВПП аэропортов для организации не в новинку. После Абакана был Кызыл. В главном аэропорту Тывы на данный момент продолжаются работы по реконструкции, общая стоимость работ превышает 1 млрд руб.

Напомним, что ситуация в АО «Сибмост» довольно сложная. В арбитраже Новосибирской области рассматривается дело о банкротстве компании с суммой задолженности перед кредиторами более чем на 1,5 млрд руб. В то же время компания выиграла иск к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд руб. На указанное решение уже подана апелляционная жалоба.

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