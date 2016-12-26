Сеть «МясоRoob» открыла бургерную в Академгородке

В минувшее воскресенье, 25 декабря, в новосибирском Академгородке на месте кофейни Traveler’s Coffee на Морском проспекте открылась бургерная «МясоRoob». Она стала третьим и самым большим заведением для сети – ее площадь составляет 120 кв. метров, бургерная рассчитана на 70 посадочных мест.

Сеть бургерных «МясоRoob» пополнилась заведением в Академгородке. Новая точка расположилась на месте кофейни Traveler’s Coffee, помещение которой на Морском проспекте также разделила с ней сеть «Академия кофе». Ее открытие состоялось в конце ноября.

Бургерная в Академгородке на данный момент самая большая для сети – ее площадь составляет 120 кв. метров. Открыта под собственным управлением компании. Средний чек в «МясоRoob» — порядка 500 рублей. В меню – авторские бургеры с «сибирским происхождением».

По словам директора по маркетингу сети бургерных «МясоRoob» Елены Левченко, в марте запланировано открытие четвертой точки на площади Карла Маркса, в здании гостиницы «Миротель», где в начале декабря работать рестораны «Аджикинежаль» и Drovamuka ГК «Конквест». Отметим, что в ноябре также стало известно о том, что совладельцы данной ресторанной группы (компаний «Конквест») — Олег Ионко и Олег Вебер вошли в долю бизнеса сети бургерных.

В декабре «МясоRoob» также запустил франчайзинговое направление. Открытие первого ресторана, как отмечает Елена Левченко, намечено на 5 января 2017 года в Улан-Удэ. В глобальных планах сети — открытие 50 новых ресторанов в регионах за счет франчайзингового проекта в 2017-2018 гг.

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