Как стало известно «КС», один из самых известных проектов в ресторанной сфере Новосибирска — коктейль-бар Friends — сменил учредителей. Один из основателей проекта Вячеслав Яковлев продал свою долю. Информацию об этом он сообщил на организованной «КС» публичной встрече с предпринимателями.

Напомним, что коктейль-бар Friends был основан финансистами Вячеславом Яковлевым и Владиславом Мусиенко в 2011 году. Это был их первый проект в ресторанной сфере, до этого основатели Friends работали в «Тройке Диалог» (в настоящий момент — Сбербанк CIB). Проект в кратчайшие сроки стал одним из самых знаковых мест города, после чего Вячеслав Яковлев открыл коктейль-бар Twiggy, паб Jack London, а также в скором времени запустит кафе «Мамин сибиряк» и коктейль-бар «Хвоя» в Омске. В свою очередь Владислав Мусиенко запустил винный бар Ruby и Sparks.

«Когда меня спрашивают, в какие заведения в городе я хожу сам, то я говорю, что в свои собственные. Но не потому, что я сноб, а потому что я делаю все, чтобы и мне самому в собственных заведениях было круто, и так оно и есть. А во Friends я уже не хожу. Наверное, потому что, я немного вырос из этой атмосферы. Я много сделал для построения этого бренда. Было отдано много ресурсов, сил, времени, но сейчас хочется заняться другими проектами. Я зафиксировал прибыль и продал свою долю во Friends», — пояснил на встрече с предпринимателями Вячеслав Яковлев.

По его словам, выход из состава учредителей Friends был добровольным. «Это вопрос обеспечения возможностей в условиях ограниченности ресурсов. Изначально я был в составе учредителей Ruby, а Влад (Владислав Мусиенко — «КС») — в учредителях Twiggy. Когда встал вопрос финансирования, то мы подумали, что потянем одновременно два проекта — это необоснованно высокий риск, надо было делать выбор. Я был «фронтменом» Twiggy и решил развивать коктейльную культуру и дальше, а Влад (Владислав Мусиенко — «КС») увлекся темой вина и подсчитал, что это может быть хорошей идеей».

Подробности сделки по продаже Friends он не раскрывает, но отмечает, что покупателем доли выступил не Владислав Мусиенко.

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