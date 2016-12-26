В Новосибирске в новом торговом центре «Амстердам» открылась булочная-кондитерская «Крутон Батон». Ее совладельцем является заместитель директора – коммерческий директор новосибирского филиала «Ростелекома» Виталий Лапицкий.

Булочная-кондитерская заработала в декабре в новом торговом центре «Амстердам» на метро «Студенческая». Это первое заведение под брендом «Крутон-Батон». Вход в булочную-кондитерскую осуществляется со стороны общежития НГТУ. По соседству располагается недавно открывшаяся кофейня сети «ПРАВDА КОФЕ».

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ПЕК» (пекарня «Крутон-Батон») являются Виталий Лапицкий (35%), Михаил Чупиро (35%) и Алексей Титлов (30%). Виталий Лапицкий является заместителем директора – коммерческим директором новосибирского филиала «Ростелекома».

«Крутон-Батон» предполагает как возможность расположиться в самом заведении, так и купить кофе, выпечку и кондитерские изделия на вынос. Средняя цена выпечки не превышает 50 рублей.

Напомним, что ТЦ «Амстердам» площадью 21,4 тыс. кв. метров на улице Геодезической был введен в эксплуатацию в Новосибирске в сентябре 2016 года. Основные арендаторы – супермаркет «Лента», стоматологическая клиника «Блеск», фитнес-клуб Extreme Fitness, сеть «Рыбный день», «Империя одежды». Застройщик объекта – ООО «Альянс».

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