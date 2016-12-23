Как стало известно «КС», сегодня на заседании политического совета Новосибирского регионального отделения «Единой России» решался вопрос об исключении из партии Алексея Александрова.

Напомним, что это произошло после ротации в руководящих органах реготделения. Алексей Александров выдвинулся на пост секретаря областного отделения, однако проиграл, набрав всего 18 голосов. Предлагая свою кандидатуру он сделал несколько скандальных заявлений, чем оскорбил присутствующих членов партии.

Как сообщили «КС» в пресс-службе «Единой России», политсовет единогласно проголосовал за исключение Алексея Александрова из партии. Однако выяснить, сколько членов органа присутствовало на встрече, пока не удалось.

«КС» будет следить за развитием событий.

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