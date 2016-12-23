Сергей Боярский призвал городские власти взять курс на уплотнение застройки

Начиная с 2017 года, министр строительства Новосибирской области ожидает прекращения падения объема строительных работ. По итогам текущего года в минстрое намерены достичь плановых показателей в 1,9 млн кв. м жилья. Кроме того, Сергея Боярский призвал городской профильный департамент держать курс на уплотнение застройки.



Во время заседания актива строительной отрасли региона 23 декабря министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский сообщил, что, по предварительным данным с января по октябрь 2016 года, регион занимает 9 место среди всех субъектов федерации по количеству введенных квадратных метров жилья и лидирует по Сибири.

По итогам текущего года в Новосибирской области намерены ввести порядка 1,9 млн кв. м, именно на эти показатели в минстрое ориентировались с начала года. По итогам 2015 года в области сдали 2,2 млн кв. м.

Причины падения объемов ввода жилья Сергей Боярский связал со снижением покупательской способности, кроме того «население перевкладывается» — возросли инвестиции в валюту. «Естественно, это не могло не сказаться на снижении инвестиций в основной капитал», – отметил министр. На данный момент сокращение составляет порядка 25%, что сопоставимо с величиной падения объема строительных работ, сравнил Сергей Боярский.

Впрочем, тенденции на снижении объемов строительства начались еще в 2013 году и продолжались все последующие три года. В свою очередь анализ нынешней ситуации ведет к тому, что в 2017 году падение объемов прекратится, предположил глава ведомства. Стоит отметить, что объем падения строительных работ сказывается на объемах ввода через два-три года.

Что касается величины стоимости 1 квадратного метра на первичном рынке, то за последние 3 года эта величина осталась практически неизменной. «Снижение же стоимости на вторичном рынке может объясняться особенностями ипотечного кредитования в 2016 году, когда вторичному рынку было отказано в мерах господдержки», – пояснил министр.

При этом возросла себестоимость жилья. Это, по словам Сергея Боярского связано со снижением количества «инфраструктурно обустроенных площадок». «Теперь большего объема инвестиций требуется для подготовки участка к строительству, для обеспечения инженерных коммуникаций», – отметил он. Кроме того, возросла стоимость строительных материалов.

Также министр подчеркнул эффективность совместной работы с департаментом строительства и архитектуры мэрии Новосибирска (ДСиА) по разработке законодательных актов, позволяющих предоставлять на льготных основаниях участки предприятиям, которые взялись за достройку проблемных объектов. По итогам 2016 года планируется ввести 18 домов. В 2015 году таких домов было введено 22.

«Необходим земельный ресурс, чтобы отыгрывать конкурсы в рамках инвестпроектов, – продолжил тему начальник ДСиА Алексей Кондратьев, говоря о поддержке застройщиков, которые берутся за восстановление долгостроев. – Земельные участки пока в Новосибирске еще есть, но это уже небольшой объем».

Также Алексей Кондратьев поднял вопрос о предоставлении участков в рамках развития застроенных территорий, так как здесь уже возникает вопрос нехватки земель под социальные объекты.

Подводя итог, министр при оценке концепции застройки города отметил, что следует «уплотнять, а не сползать к границам», а этого, по словам Сергея Боярского, учитывая курс, представленный Алексеем Кондратьевым, выполнить будет невозможно.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.