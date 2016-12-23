В ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным иркутские журналисты поинтересовались, собирается ли государство регулировать оборот технического спирта и что делать с алкоголизацией населения.

Уже 75 человек скончались в Иркутской области от отравления «Боярышником». Президент Владимир Путин назвал случившееся ужасной трагедией, а также безобразием то, что контролирующие органы не предотвратили этой трагедии. И выразил надежду, что те граждане, которые решили подзаработать на продаже алкоголя определенным слоям населения, на самом деле не понимали, что продают яд.

Вопрос о введении акцизов на технический спирт правилен в плане контроля, отметил президент. Но нужно понимать, что акцизы неизбежно приведут к росту цен на бытовую химию и другие товары, в производстве которых используется технический спирт. Тем не менее, он не исключил, что такой элемент контроля может быть введен.

По поводу алкоголизации населения Владимир Путин отметил, что необходимые мероприятия проводятся. Например, запрещена продажа алкоголя ближе определенного расстояния от школ и детских садов. И в данном случае нельзя применять запретительные меры. Должна проводиться дополнительная разъяснительная и просветительская работа.

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