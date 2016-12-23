Президент пообещал пересмотреть закон о ювенальной юстиции

На пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным был задан вопрос о перекосах в законодательстве по поводу ответственности родителей за «неправильное» воспитание детей.

Лозунг «Остановите ювенальную юстицию в России» привлек внимание президента, но удивил: в России нет такого закона. Однако, журналисты пояснили, что речь идет о так называемом законе «о шлепках», который был окончательно принят 3 июля текущего года. Закон касался внесения изменений в уголовный кодекс.

Статья 116 теперь гласит о причинении вреда ребенку «близкими» людьми. Под близкими понимаются не только родители, но и бабушки, и братья-сестры, и дяди-тети. Любой из них, шлепнувший ребенка, может понести уголовную ответственность в виде 2 лет лишения свободы. В то время как сосед, точно также шлепнувший малыша, отделается штрафом.

Президент Владимир Путин отметил, что никто не имеет права вмешиваться в семью и тем более изымать детей без объективных причин. Но он подчеркнул, что и шлепать детей никто не имеет права: «И не нужно прикрываться традициями воспитания или чем-то другим». Но тем не менее, президент пообещал еще раз посмотреть указанную статью и по возможности откорректировать.

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