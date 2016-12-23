Алексей Александров, который оказался единственным соперником Валерия Ильенко на внутрипартийных выборах секретаря Новосибирского регионального отделения «Единой России», возмутил однопартийцев своей предвыборной речью.

После выдвижения своей кандидатуры Алексей Александров выступил перед делегатами XXXII Конференции реготделения ЕР. Он напомнил, что хотел выдвинуться на выборы в депутаты Государственной думы, однако, «по разным причинам», это у него не получилось. Единоросс сказал, что «проанализировал» эти причины, после чего вспомнил поговорку: «Мафию победить нельзя, ее можно только возглавить», но добавил, что пошутил. «Мне многое нравится в партии. Возможность влиять на ситуацию в трудных положениях. Возможность принимать решения и отвечать за них, — сказал он. — Но есть вопросы, которые меня не устраивают. Мне не нравится, что за меня принимают решения. Что, когда мы здесь, на конференциях, даем путевку в жизнь чиновникам различного уровня, и они говорят, что все значимые решения, которые могут повлиять на авторитет партии, будут приниматься сообща в диалоге, но такого, к сожалению, не происходит». В качестве примера он привел решение Василия Юрченко по отмене льготного проезда в общественном транспорте, которое, по мнению Алексея Александрова, повлияло на авторитет партии.

«Мне не нравится, что многие молодые сторонники, члены партии, вступив в партию с надеждой, что их увидят, заметят, услышат, в результате, когда принимают участие во внутрипартийных голосованиях, видят, что побеждает не профессионализм, так скажем, а принадлежность к той или иной «элите», так сказать», — добавил он.

Последующие выступления показали, что речь Алексея Александрова оскорбила членов партии. В частности, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий предложил рассмотреть высказывания партийца, поскольку, по его мнению, такие заявления нельзя просто так пропускать. Многие другие единороссы также отрицательно охарактеризовали высказывания кандидата, особенно, касающиеся использования слова «мафия». На это Алексей Александров ответил, что «мафия» переводится, как «семья». Напомним, что в итоге Алексей Александров получил всего 18 голосов.

После голосования Валерий Ильенко, отвечая на вопрос журналиста, отметил, что дисциплинарная оценка словам Алексея Александрова будет обязательно сделана. Аудиозапись его выступления будет проанализирована на ближайшем заседании политического совета.

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