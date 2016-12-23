В ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина с журналистами был прокомментирован вопрос о помощи регионам, имеющим большой госдолг и задолженности перед коммерческими банками.

Вопрос поступил от журналистов Алтайского края. Регион имеет всего 6% госдолга от суммы доходов. Это шестой результат по России. Учитывая, что на сегодняшний день рассматривается вопрос помощи дотационным регионам, территории, живущие «по средствам», оказываются в ущемленном состоянии.

Глава государства отметил, что задолженность регионов — один из самых серьезных вопросов. Многое делается для развития субъектов федерации и еще больше будет сделано. На сегодняшний день всего 5 регионов страны находятся в крайне тяжелом положении по госдолгу. В целом же по России госдолг территорий превышает 2 трлн руб.

Для стабилизации ситуации в ближайшее время планируется оказать помощь регионам в плане перекредитования, в том числе и Минфином, чтобы долг гасился по минимальной процентной ставке около 1%. Второй вариант — забрать долги регионов из коммерческих банков в государственные. С каждым отдельным регионом будет разрабатываться своя стратегия.

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