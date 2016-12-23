Новосибирские единороссы утвердили состав руководящих органов реготделения

23 декабря на XXXII Конференции Новосибирского регионального отделения «Единой России» был утвержден состав региональной контрольной комиссии, регионального политического совета и президиума.

Все решения принимались путем тайного голосования. В состав региональной контрольной комиссии вошло 15 членов партии, трое из них ранее не состояли в комиссии.

Политический совет, который состоит из 75 членов, обновился на 12 человек. Из числа совета были исключены Алексей Александров, Александр Денисов, Елена Замятина, Аркадий Звонков, Ирина Мануйлова, Андрей Новоселов, Андрей Пилько, Борис Прилепский, Василий Пронькин, Роза Романкина. В новый состав были введены Ирина Вепрева, Татьяна Есипова, Виктор Игнатов, Владимир Лаптев, Татьяна Подчасова, Владимир Попков, Глеб Поповцев, Игорь Филимоненко, Татьяна Шаламова, Юлия Швец и Владимир Шубников. Отметим, что ротация политического совета — обязательная процедура в «Единой России» и исключение из данного органа не является «наказанием» для его участников.

Был избран и обновленный президиум. В него вошли: Дмитрий Асанцев, Виктор Бамбух, Владимир Городецкий, Татьяна Еспова, Олег Иванинский, Виктор Игнатов, Александр Карелин, Александр Кулинич, Виктор Кушнир, Иван Мороз, Александр Морозов, Федор Николаев, Вениамин Пак, Андрей Панферов, Евгений Покровский, Михаил Садовой, Игорь Титаренко, Евгений Яковенко, Игорь Яковлев и Вячеслав Ярманов.

Как уже писал «КС», секретарем регионального отделения был переизбран Валерий Ильенко. Позже были выбраны и шесть его заместителей. Ими стали Игорь Яковлев, Андрей Панферов, Александр Кулинич, Татьяна Есипова, Александр Морозов и Игорь Титаренко.

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