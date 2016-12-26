Когда отшумели корпоративы, вручены подарки и доеден салат оливье, самое время уделить внимание культурной программе. Новогодние каникулы — отличный повод совершить семейный выход в кино, театр или на выставку. Прикоснуться к искусству, отвлечься от серьезных забот, утонуть в звуках музыки, задуматься о будущем и просто отдохнуть душой. Итак, выбираем.

Классика, фольклор и джаз

Со 2 по 8 января в Новосибирской филармонии пройдет цикл праздничных концертов.

По-настоящему торжественным новогодний праздник сделает концерт Новосибирского академического симфонического оркестра: будет звучать музыка Штрауса, Чайковского, Свиридова, Хачатуряна, Пьяццоллы. Теплые тембры народных инструментов Русского академического оркестра добавят сказочности любимым песням Пахмутовой, Бабаджаняна, Таривердиева. «С новогодним настроением» исполнит хиты от классики до джаза «Сибирский брасс», а для тех, кто не мыслит праздник без любимых фильмов, Эстрадный оркестр приготовил программу «Волшебный мир кино».

Если необходимо повысить градус настроения, Биг-бэнд Владимира Толкачева смешает «Рождественский джазовый коктейль», а тем, кто хочет продлить бесшабашное веселье, «Сибирский диксиленд» предлагает собраться в «Ночь перед Рождеством». Фольклорный ансамбль «Рождество» встретит вас гостеприимством и теплом народных песен, а если в конце каникул захочется отдохнуть от шумных компаний, Дилара Ворфоломеева и солисты филармонии приглашают вас на концерт «Снежные песни».

«Избранное» Никаса Сафронова

Персональная выставка заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова торжественно открылась 22 декабря в Новосибирском государственном художественном музее при поддержке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Имя этого художника не нуждается в представлении, его творчество пользуется широкой известностью, в том числе благодаря серии портретов знаменитостей, лично позировавших художнику, а также уникальным картинам в авторском стиле DreamVision. Все это — неповторимый Никас Сафронов, один из самых востребованных и неоднозначных живописцев современности.

В Новосибирске будет представлено более 150 работ художника, включая живопись и графику. Кроме того, в первые дни работы выставки художник планирует провести несколько творческих встреч с посетителями, где можно будет лично задать вопросы, приобрести сувенирную продукцию и получить автограф. Новосибирский государственный художественный музей приглашает познакомиться с нашумевшими работами автора, вызывающего восторг, эпатирующего публику и задающего модные тенденции. Выставка Никаса Сафронова «Избранное» продлится по 26 февраля 2017 года.

Кино-Рождество в «Победе»

Смотреть большие новогодние релизы, наверное, будут все. Очередные, уже пятые по счету «Елки» с неожиданно тонкими лирическими нотками. Исторический блокбастер «Викинг» с Данилой Козловским, Светланой Ходченковой и Максимом Сухановым. Масштабная приключенческая история в духе фэнтези «Дед Мороз. Битва магов» с Федором Бондарчуком в заглавной роли. Но январские каникулы дарят свободное время и для фильмов не столь громких, очаровывающих особенной атмосферой. «Победа» приготовила несколько необычных рождественских историй с самым разным настроением. Для кого-то самый важный праздник года — это возможность вновь распахнуть двери заброшенного отеля для постояльцев, а сердце — для новых чувств, как это сделала одинокая Регина в лирической итальянской комедии «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя». Или повод для легкой меланхолии, как для Ноэля, одинокого парня из американской драмы «Рождество, опять». Он хотел скрыться от Рождества среди еловых ветвей, а в итоге пережил волнующее приключение.

Если душа просит праздника, для вас — бесшабашная молодежная комедия «Рождественская ночь в Барселоне», о зимней Испании с ее жаркими чувствами, горячими поцелуями и рискованными шутками. Наконец, для походов в кино с самыми маленькими зрителями подойдут две неспешные добрые сказки по знакомым с детства сюжетам: «Кот в сапогах» и «Госпожа Метелица». И конечно, не пропустите феерический фильм-балет «Щелкунчик» в постановке Большого театра, который будет показан дважды, 31 декабря и 4 января — это настоящая, бесспорная новогодняя классика.

Сказочно прекрасные балеты

В новогодние каникулы для детей пройдут праздничные показы балета «Спящая красавица» в постановке легендарного хореографа Начо Дуато, которого критики обычно относят к неклассической формации. Несмотря на репутацию гуру современной хореографии, в «Спящей красавице» Дуато бережно сохранил рисунок балета в соответствии с партитурой Петра Ильича Чайковского по либретто Ивана Всеволжского. «Это классическая постановка, где я следую за сюжетом и за музыкой, — отметил Дуате. — В этой истории действуют персонажи, которых мы прекрасно знаем: принцесса Аврора, принц, король с королевой и фея Карабос». Спектакль уже успел удачно прижиться в репертуаре берлинской Штатсоперы и Михайловского театра Петербурга, и в текущем сезоне был воплощен на новосибирской сцене. И хотя «Спящая красавица» Начо Дуато отдает дань уважения наследию Мариусу Петипа, в ней нашлось место и элементам современного танца. Смотреть балет стоит всей семьей.

Еще один спектакль, созданный словно специально для каникул, — «Корсар» с его захватывающим пиратским сюжетом, овеянным сладкой негой восточных гаремов. В двухактной версии Фаруха Рузиматова большое внимание уделяется драматической составляющей, что делает спектакль привлекательным для зрителей всех возрастов. «Эта версия балета, на мой взгляд, очень яркая, красочная и захватывающая. «Корсар» будет интересен не только взрослым, но и детской аудитории, — отметил Рузиматов. — Действие происходит на рынке, где продают рабов из разных стран, поэтому и колорит, и национальные традиции танцев — разные».

Любовь и новые смыслы

В каникулярной афише «Красного факела» есть и детские спектакли, включая замечательную премьерную сказку «Чиполлино», и фирменные развлекательные хиты, и веселые новогодние хохмы. И еще две замечательные работы, в которых великолепная литературная основа счастливо сошлась с удачным сценическим воплощением. «Довлатов. Анекдоты» в постановке Дмитрия Егорова — это калейдоскоп уморительных и абсурдных, драматичных и тонких эпизодов из жизни человека, который больше всего на свете хотел быть советским писателем, но по ряду причин вынужден был уехать из родной страны. В сердце героя схлестнулись привязанность к родине и жажда свободы, ирония по отношению к происходящему и мучительное одиночество. Все это пережил в свое время Сергей Довлатов, писатель-эмигрант, настоящий мастер рассказа с неповторимым чувством юмора, по повестям которого и поставлен этот замечательный спектакль с Павлом Поляковым в главной роли.

И еще одна замечательная история для поклонников русской литературы, «Отцы и сыновья». Почти «Отцы и дети», но не совсем: в основе спектакля режиссера Александра Баргмана пьеса Брайена Фрила по мотивам хрестоматийного романа Тургенева. Вспомним 1859 год: эпоха безвременья, вот-вот отменят крепостное право, женщин и разночинцев только что стали допускать в университеты. Что-то меняется в самом воздухе, но происходит это медленно, нелепо и странно. В этот разлом времен попадает Базаров, талантливейшая и обреченная личность. С его появлением в сонном имении жизнь приходит в движение, обретает смысл, возникает любовь. Ближайший спектакль — 6 января.

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