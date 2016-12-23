Ипотечный портфель Сбербанка составил на 1 декабря 2016 года 2,45 трлн рублей, увеличившись за год на 12% (по сравнению с 1.12.15). В 2016 году Сбербанк предоставил 419 тысяч жилищных кредитов на сумму 636 млрд рублей (данные за 11 месяцев). Прирост составил 11% и 10% соответственно по сравнению с аналогичными показателями 11 месяцев прошлого года.

Более 60% ипотечных выдач этого года составляют сделки по покупке готового жилья (388 млрд руб.), 33% — ипотека на строящееся жилье (211 млрд. руб.). При этом 98% ипотечных кредитов Сбербанка на покупку жилья на первичном рынке – продукт «Ипотека с государственной поддержкой» со сниженной ставкой (207 млрд. рублей).

С марта 2015 года, когда программа «Ипотека с государственной поддержкой» была запущена, Сбербанк предоставил 399 млрд рублей. 45% «льготной ипотеки» в России предоставил Сбербанк.

Официальная дата окончания федеральной программы субсидирования – 31 декабря. Сбербанк принял решение, что по всем заявкам, которые будут поданы до 31 декабря включительно, в случае их одобрения (в том числе в 2017 году) пониженная ставка будет действовать в течение всего периода одобрения, то есть 60 дней.

В 2016 году половину ипотечных продаж Сбербанк стал совершать через партнеров – ими являются 28 650 застройщиков и агентств недвижимости (соотношение 40% к 60%). За год доля партнерского канала в продажах выросла на 7 п.п.

В уходящем году Сбербанк аккредитовал 3075 объектов недвижимости, увеличив этот показатель на 24% за год.

Достижение этих показателей стало возможным благодаря постепенному снижению ставок и совершенствованию ипотечных сервисов Сбербанка. За 2016 год Сбербанк трижды снижал ставки по ипотеке.

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