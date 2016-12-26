Итоги года. Премиум-сервис: восстанавливая баланс

Если прошлый год для развлекательной сферы и потребительского рынка Новосибирска прошел преимущественно под знаком моды, то этот, несомненно, был щедр на социальные и спортивно-досуговые объекты. Именно в 2016 году начал работу долгожданный аквапарк, ставший самым большим не только в России, но и вошедший в пятерку самых крупных в Европе. Кроме этого, открыл двери для посетителей центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» на территории Новосибирского зоопарка. Чем еще запомнился уходящий год и какие объекты из разных сфер рынка сервиса и услуг привнес на карту города — в материале «КС».

Рестораны, кафе

Как ранее рассказывал «КС» ресторатор Денис Иванов, в 2016 году на первый план в Новосибирске вышли проекты небольшого размера. «Популярными стали закусочные и мини-кафе, — говорит Денис Иванов. — Как правило, их кухня заточена под приготовление мяса, вследствие чего мы наблюдаем массовые открытия шашлычных, стейк-кафе и бургерных».

В частности, в этом году была запущена сеть бургерных «МясоRoob», на текущий момент насчитывающая две точки в Новосибирске, третья точка открылась 25 декабря в Академгородке. Запуск проекта принадлежит авторству основателя некогда популярной ресторанной группы «Карт-Бланш Ресторгруп» Дмитрию Лаевскому, однако в ноябре состав собственников проекта изменился — в бизнес вошли Олег Ионко и Олег Вебер, совладельцы крупной ресторанной структуры ГК «Конквест». Что, собственно, и стало толчком к активному развитию «МясоRoob» на рынке и запуску франшизы.

Почти минувший год в целом отличился бумом бургерных — в Новосибирске также открылись Jack’s Burger, Moo Crew, Spot & Choo’s, а в меню уже действующих кафе и ресторанов стали активно появляться бургеры.

Продолжились открытия кофеен. Среди наиболее ярких проектов года в данном сегменте, пожалуй, можно отметить «Креп де Кофе» ресторатора Владимира Бурковского и «Чашку кофе» Дениса Иванова. Первая открылась в феврале на Красном проспекте, экстерьер «Креп де кофе» оформлен в эстетике русского авангардизма времен «Окон РОСТа», интерьер — росписями по мотивам английского художника-сюрреалиста Бэнкси. Фирменное блюдо заведения — крепы, или блины.

Сеть «Чашка кофе» начала открывать в этом году кофейни в новом для себя формате. В плане интерьера и стилистического решения новые кофейни более светлые, в их отделке преобладают дерево и стекло. Первая подобная «Чашка кофе» начала работу в мае на территории Новосибирского зоопарка, вторая — в декабре в торговом центре «Галерея Новосибирск». Рестайлинг уже действующих кофеен намечен на 2017 год.

Впервые в этом году в Новосибирске также открылось заведение с концепцией table d’hote — «Ильин Кафе». Проект развивает группа компаний St. Patrick’s group и шеф-повар Николай Ильин. В центре «Ильин Кафе» расположены два больших стола, в их главе оборудовано место для шеф-повара. «Это распространенная в Европе концепция, в которую включено все: от закуски до десерта», — рассказывал ранее директор St. Patrick’s group Максим Коротких. Заведение официально открылось в первых числах декабря.

Также в последнем зимнем месяце ресторан Franklin & Finch сменил «Гриль и Бутыль», а ранее на части площадей заведения открылся ресторан мексиканской кухни New Mexico. Владельцы как одного, так и другого проекта прежние: Максим Ковязин и Даниил Прицкау.

Стало больше в уходящем году и пивных заведений: в сентябре начал работу первый ресторан барнаульской сети «Бочкари» на улице Челюскинцев. Запуск второго ожидается в первой половине 2017 года на площадях строящегося торгово-развлекательного центра «Эдем» в Академгородке.

Несмотря на открытия новых заведений, прогнозы рестораторов далеко не оптимистичны: «На мой взгляд, в 2017 году в Новосибирске продолжится ресторанный бум на фоне пустых ресторанов. Популярные места будут по-прежнему собирать основную аудиторию, а остальные — стоять пустыми и ждать банкротства. Ресторанов будет больше, а посетителей в них все меньше», — констатирует Денис Иванов.

Продовольственные супермаркеты, магазины

Компания «Холидей» приятно удивила новосибирцев в этом году. Ритейлер начал экспериментировать с форматами, и на данный момент можно сказать, что у него это неплохо получается.

В апреле начал работу супермаркет «Холидей Классик» формата «суперстор» в Кемерове, а в июне — второй флагман «Холидей Классик» в Новосибирске на улице Пархоменко площадью 1600 кв. метров в обновленном формате — с коптильней, тандыром, кафетерием и фермер-центром.

Нетривиальным шагом также стал запуск в ноябре на улице Державина супермаркета в формате «специалист». Причем формат стал новым как для ритейлера, так и для новосибирского рынка в целом. Под одной крышей было собрано семь разных магазинов: товары для детей, мясная лавка, фермер-центр, товары для животных, дрогери, винотека и пекарня. «Это экспериментальный проект для нашей компании, — ранее отмечал директор по маркетингу компании «Холидей» Артем Нонка. — В планах — запуск магазинов формата «специалист» как на торговых площадях вне супермаркетов, так и его отдельных брендов в составе супермаркетов компании».

Следит за актуальными трендами и холдинг «Сибирский Гигант»: в ноябре текущего года в сети супермаркетов «Мегас» появились тележки, оборудованные зарядными устройствами для смартфонов.

Нельзя не упомянуть и компанию X5 Retail Group, которая вывела на сибирский рынок в этом году свой обновленный бренд «Пятерочка». По данным на конец ноября, в Новосибирской области работало 16 магазинов, в Кемеровской — два, в Омской — один. В целом в планах ритейлера — открытие более 150 точек в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях и Алтайском крае в 2016–2017 гг.

Помимо этого, на следующий год запланирован запуск оптово-розничного продовольственного центра с акцентом на фермерскую продукцию. В здании площадью 15 тыс. кв. метров будет расположено 400 торговых точек. Центр станет первым подобным проектом в Сибирском федеральном округе.

Мода

В сфере fashion-индустрии наиболее заметным событием года стало расширение и пополнение новыми марками универмага LUKSE.

«В середине года мы открыли три новых этажа, тем самым удвоив торговое пространство универмага: на отдельном этаже теперь представлен ассортимент обуви и аксессуаров, пятый этаж отдан детям — там представлены одежда, обувь и игрушки для ребят, — рассказывает генеральный директор Satico Group Ольга Гребенюк. — Также мы запустили новое направление для компании, представив на первом этаже LUKSE 60 брендов косметики и парфюмерии».

В общей сложности сейчас в LUKSE работают шесть торговых этажей (с –1-го по 5-й), еще один, верхний, по словам Ольги Гребенюк, оставлен для проведения различных мероприятий и оборудован двумя полноценными барами. Если говорить только о пуле одежных брендов, без учета марок косметики и парфюмерии, то по сравнению с моментом открытия он вырос примерно на 30%.

Красочным и запоминающимся событием этого года также стало открытие шоу-рум элитной бытовой техники итальянского бренда SMEG. По словам директора по развитию SMEG Даниэля Мартинеца, компания целенаправленно осваивает российские регионы, и Сибирь стала следующим этапом развития.

В SMEG представлена бытовая техника премиального класса — холодильники, духовые шкафы, посудомоечные машины, варочные панели, кофемашины, а также более мелкие электроприборы — блендеры, тостеры, чайники, кухонные комбайны. Как отметил Даниэль Мартинец, средний чек составляет около 120–150 тыс. рублей.

Новосибирск пополнился еще одним известным итальянским брендом в 2016 году, но уже в сфере fashion: весной начал работу монобрендовый бутик Twin Set на Вокзальной магистрали. А сентябрь ознаменовался торжественным запуском уже немецкого бренда van Laaсk на улице Советской.

В этом году несколько изменила формат галерея Perfect Style и стала галереей multi brand store Perfect Style. Кроме этого, осенью открылся третий этаж в бутике на Красном проспекте. «Сейчас это этаж распродаж, весной планируем переделать его в этаж обуви, сумок и аксессуаров», — уточнила совладелец галереи multi brand store Perfect Style Светлана Манина.

Спорт, здоровье

Насыщенной событиями в этом году оказалась ниша спорта и медицины. Безусловно, самым знаковым открытием стал запуск аквапарка «Аквамир». Спортивно-оздоровительный центр «Аквамир» включает самое большое в России искусственное море площадью 1000 кв. метров, 153 аттракциона, 70 бассейнов и джакузи, 13 горок общей протяженностью 1 километр, три из которых — размером с гигантское крыло самолета «Манта», состоящая из трех полусфер «Аквасфера» и экстремальная водная петля. Председатель правления ГК «Кварсис» Петр Овчинников отметил, что аквапарк стал «жемчужиной» инвестиционного портфеля ГК «Кварсис», к которому компания шла в течение 18 лет.

Кроме этого, в августе на территории Новосибирского зоопарка начал работу центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Своим появлением дельфинарий обязан скончавшемуся руководителю Новосибирского зоопарка Ростиславу Шило. Центр океанографии был его большой мечтой.

Если говорить о медицине, то сразу несколько частных стоматологических клиник открыли двери в Новосибирске в течение 2016 года — клиника Елены Соловьевой, Recommendent и SkyDent.

Новое медицинское учреждение открыла в феврале «Медсанчасть 168»: теперь клиника представлена в Краснообске. Ранее, в октябре 2015 года, еще один филиал «Медсанчасти-168» начал работу в верхней зоне Академгородка, на улице Коптюга. Пополнение в 2017 году ожидается и в сети «Здравица»: по предварительным данным, открытие пятой клиники состоится весной на улице 1905 года.

Клуб федеральной сети Fit-N-Go открылся в конце июля на улице Чаплыгина. «В первую очередь мы рассчитаны на бизнес-аудиторию. Тех людей, у которых очень мало свободного времени. Занятые люди также понимают необходимость вести здоровый образ жизни, поддерживать свое тело в тонусе. Кроме этого, потенциальные клиенты Fit-N-Go — родители. Для детей будет предусмотрен детский уголок, а совсем маленьких малышей можно положить рядом с собой», — рассказывал «КС» владелец Fit—N—Go в Новосибирске, а также сетей «Шашлыкофф» и «Дудник» Андрей Добровольский.

На территории Сибири Fit-N-Go в Новосибирске стал второй точкой — еще один клуб работает в Красноярске с весны 2016 года.

Значительно окрепнет состав фитнес-клубов в городе в 2017 году: как ранее сообщал «КС», на осень намечен запуск федерального фитнес-клуба премиум-уровня World Class в составе строящегося элитного жилого комплекса Montblanc. Отметим, что «Русская фитнес группа» (РФГ) в настоящее время является одним из крупнейших игроков в своей сфере в России в сегментах «люкс» и «премиум», развивая клубы под брендами World Class (премиум-сегмент), World Class Lite (бизнес-сегмент) и «ФизКульт» (более низкий ценововый сегмент). В настоящее время среди городов Сибири «Русская фитнес группа» представлена в Иркутске и Красноярске.

Сдача нового крыла стационара клиники «Мать и дитя» также запланирована на 2017 год на улице Коммунистической. «Мощности действующего госпиталя будут значительно расширены: родовое отделение сможет принимать до 800 родов в год (прирост 48%), а потенциальное количество амбулаторных посещений увеличится на 33% — до 538 560 в год», — пояснил генеральный директор ЗАО «МЦ «Авиценна» Александр Еловский. Ввести новый корпус в эксплуатацию планируется в январе 2017 года.

Параллельно, в январе, начнет работу комплекс MedPark, строительство которого в Октябрьском районе Новосибирска ведет фонд прямых инвестиций ООО «ВербаКапитал-Девелопмент». В числе резидентов комплекса — клиника «Елена», отделение «ЦНМТ», «Центр доктора Бубновского», «Дентал-Сервис», клиника репродуктивного здоровья Vitromed, а также родильный дом, диагностический центр и аптека.

После довольно пессимистичных настроений и «движения по инерции» в 2015 году можно сказать, что рынок сервиса и услуг в той или иной степени стабилизировался и активно адаптируется под новые экономические реалии.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.