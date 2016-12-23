Мэрия Новосибирска обратилась в суд о взыскании с группы компаний «МАКС Моторс» 1 млн 832 тыс. руб. Речь идет о задолженности по арендной плате по земельному участку на улице Фабричной и сформировавшейся по нему неустойке. Также мэрия ходатайствует об освобождении автодилером земельного участка.

Группа компаний «МАКС Моторс» (до ребрендинга — «Новосибспецпроект») — в прошлом официальный дилер Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Renault, Lada, FIAT Professional, Jeep, УАЗ, «Русские автобусы», Seat, Alfa Romeo, IVECO в Новосибирске, Mazda и Mitsubishi в Омске, Renault и Lada в г. Белово Кемеровской области. В настоящее время группа компаний в силу сложной финансовой ситуации утратила статус официального дилера по указанным брендам. Основателем и генеральным директором группы компаний является Владимир Сафронов.

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел иск мэрии Новосибирска к компании «МАКС Моторс Проект» о взыскании 1 млн 832 тыс. руб.

«Не выполняя обязанность по внесению арендных платежей (по земельному участку), ответчик наносит значительный ущерб бюджету города Новосибирска», — говорится в иске мэрии к авторитейлеру.

Также в исковом заявлении муниципалитета сказано, что у ответчика («МАКС Моторс») имеются и иные неисполненные обязательства перед мэрией города.

Муниципалитет ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в отношении имущества должника. Речь в частности шла об аресте средств «МАКС Моторс». Однако арбитражный суд Новосибирской области, рассмотрев дело, принял решение от отказе в обеспечительных мерах. В суде пришли к выводу, что истец не обосновал существование реальной угрозы затруднительности либо невозможности исполнения судебного акта, не представил доказательства отсутствия у ответчика достаточных денежных средств для погашения задолженности.

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