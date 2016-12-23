Зарубежные журналисты в рамках пресс-конференции президента России Владимира Путина задали вполне логичный вопрос об агрессивном восприятии государства на Западе. Владимир Путин отшутился, но поставил уверенную точку.

Президент отметил, что армия США на текущий момент, действительно, самая сильная. Никто с этим и не спорит. Но российская армия сильнее любого потенциального агрессора. И не только в силу исторических и территориальных особенностей. Но и в силу развития и модернизации вооружения, в том числе ядерного.

«У нас все открыто, мы ничего не скрываем. Идет модернизация вооружения, ракетно-ядерного потенциала. Вводятся в строй новые подводные лодки, в авиации: и самолеты, и ударные системы. Мы действуем в строгом соответствии со всеми договоренностями. И мы сильнее любого потенциального агрессора», — отметил Владимир Путин.

На вопрос, возможны ли досрочные выборы, президент задал уточняющий вопрос: «В какой стране?»

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