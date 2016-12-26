На сегодня банкам не хватает денег для стимулирования реального бизнеса и потребительского спроса. Кто в сложных экономических условиях смог улучшить свои показатели и тем самым стать «Компанией года» — в материале «КС».

Компания года

Безапелляционным маркетмейкером банковского сектора Сибири по итогам 2016 года остается Сбербанк России, который признается «Континентом Сибирь» «Компанией года» в сфере финансов в 2016 году. На сегодня банк контролирует около трети рынка корпоративного и около половины рынка розничного кредитования. Благодаря масштабам своих активных операций в Сибири именно он предопределяет основные тенденции развития всего кредитного рынка Сибирского федерального округа.

В корпоративном сегменте кредитного рынка Сибири конкуренцию ему по сути составляют лишь Газпромбанк и Банк ВТБ. В кредитовании населения единственным серьезным конкурентом можно считать Банк ВТБ24.

По приросту портфеля кредитов сибирским предприятиям к началу IV квартала 2016 года лидировали Газпромбанк, а также «реанимированные» АКБ «Российский Капитал» и ВБРР. По приросту же розничного портфеля некоторую конкуренцию Сбербанку составлял лишь Банк ВТБ24.

Лучшее качество своего корпоративного портфеля среди ведущих кредиторов активных субъектов сибирской экономики также сумели сохранить Сбербанк и Газпромбанк, а наименьшей просрочки по розничному портфелю добились небольшие КБ «Взаимодействие», УБРР и Банк «Абсолют», а также один из крупнейших розничных кредиторов Сибири — Газпромбанк.

В отличие от большинства столичных сетевых банков самое серьезное внимание Сбербанк уделяет привлечению местных ресурсов. На его долю приходится около 3/5 всех вкладов сибиряков и более трети средств, привлеченных у сибирских предприятий и организаций. На рынке вкладов некоторую конкуренцию ему составляет лишь Группа БИНБАНКа, Банк ВТБ24 и Совкомбанк, на рынке корпоративных ресурсов — Газпромбанк, РСХБ, Банк «ФК Открытие» и новосибирский инвестиционный БКС Банк. При этом по приросту вкладов на своих счетах лидировал Совкомбанк, а по приросту привлеченных средств юридических лиц — РСХБ и БКС Банк.

Среди критериев выбора «Компании года», по версии «КС», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Главными «донорами» банковского сектора Сибири оставались сетевые Газпромбанк, Сбербанк, Банк ВТБ24 и РСХБ, а главными «каналами утечки» ресурсов — Группа БИНБАНКа, Совкомбанк, Банк «ФК Открытие» и ОТП Банк. При этом наибольший прирост трансфертов своим сибирским филиалам обеспечили Газпромбанк и Райффайзенбанк, а наибольшее сокращение — Совкомбанк, Банк «ФК Открытие» и РСХБ.

В условиях двухлетней стагнации из числа корпоративных кредиторов в Сибири лучше других развивался Газпромбанк, из числа розничных — Сбербанк и Банк ВТБ24. При этом по стабильной динамике кредитования великолепно проявили себя новосибирские банки «Левобережный», «Акцепт» и «Взаимодействие», а по динамике работающих активов — инвестиционный БКС Банк. На наш взгляд, лучшими банкирами 2016 года в Сибири следует признать генерального директора Банка «Левобережный» Владимира Шапоренко и президента финансовой группы БКС (председателя совета директоров БКС Банка) Олега Михасенко.

Главными же ньюсмейкерами 2016 года в национальном масштабе, несомненно, стали завершившие консолидацию активов Банк «ФК Открытие» и Группа БИНБАНКа.

Персона года

Говоря о «Персонах года» в сфере «Финансы» по итогам 2016 года, «КС» выделяет главу банка «Левобережный» Владимира Шапоренко и основателя финансовой группы БКС Олега Михасенко. Несмотря на разный масштаб деятельности этих банкиров, Владимир Шапоренко и Олег Михасенко успешно решали две главные (и принципиально разные) проблемы сибирских предприятий и населения: во-первых, финансирование оборотных активов эффективных предприятий и покупательской способности платежеспоспобного населения. Во-вторых, обеспечение доходности финансовых вложений неэффективных предприятий и сбережений населения.

Если говорить о долгосрочных результатах, то Владимир Шапоренко (вслед за Надеждой Иващенко) на протяжении длительного времени обеспечивал стабильное поступательное развитие кредитования сибирских предприятий и населения в условиях изначально неравной конкуренции с крупнейшими сетевыми банками страны. «Левобережному» при этом удалось сохранять достаточно высокое качество корпоративного (на уровне среднего по СФО) и розничного (выше среднего по СФО) кредитных портфелей.

В условиях «исчезновения» МДМ Банка и «Кедра» из списка сибирских банков «Левобережный», заметно уступая БКС по сумме работающих активов, стал крупнейшим региональным «клиентским» банком и вошел в десятку ведущих кредиторов как сибирского бизнеса, так и потребительского спроса в масштабах федерального округа.

В свою очередь Олег Михасенко вырастил (на месте ничтожного регионального банка «Рось» и на базе своего главного бизнеса — Финансового холдинга «БрокерКредитСервис») принципиально новый инвестиционный банк, потребность в появлении которого давным-давно назрела и перезрела. Он обеспечил неэффективному бизнесу и населению Сибири невиданную доходность «безработных» активов предприятий и сбережений населения за счет операций на национальном и зарубежном фондовом рынке и опережающее развитие по сравнению с ординарными «кредитными» банками (как местными, так и столичными).

Олега Михасенко правильнее считать не банкиром, а финансистом, то есть талантливым бизнесменом, имеющим гораздо больший кругозор в сравнении с подавляющим большинством банкиров.

В свою очередь Владимира Шапоренко можно считать эффективным менеджером, успешно развивающим запущенный другими банковский бизнес в конкуренции с гораздо более мощными сетевыми банками, благодаря чему он становится «Персоной года» в банковской сфере в 2016 году по версии «КС».

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