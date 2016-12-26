Аграрный сектор Новосибирской области продолжает обрастать вводом крупных проектов, которые предполагают расширение рынков сбыта далеко за ее пределами. Эксперты связывают подъем отрасли с эффектом от ввода санкций в отношении сельскохозяйственной продукции европейских стран и США. Ограничение на ввоз импортных продуктов и, соответственно, повышенный спрос на все отечественное заметно приободрили отрасль, причем во всех сферах — в выращивании зерновых, животноводстве, овощеводстве. Кто сумел извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации и стал «Компанией года» — в материале «КС».

«Компания года»

В начале года руководство сразу два крупных предприятий, специализирующихся на выращивании овощей в тепличных условиях — «Сады Гиганта» и комбинат «Толмачевский», — заявили о расширении производства. Впрочем, если первое из них работает сугубо на потребности собственной сети «Сибирский Гигант», то второе своими масштабами охватывает не только весь Сибирский регион, но и Дальний Восток вместе с центральными регионами России. Поэтому, по версии «КС», в этом году титул «Компании года» в сфере АПК достается комбинату «Толмачевский».

На полную реализацию этого проекта владелец компании Борис Горкунов планирует потратить 3,5 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей — заемные средства, выделенные в рамках программы корпорации МСП по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Толмачевский» интересен еще и тем, что это один из первых проектов России, который был утвержден в рамках льготного кредитования Корпорации МСП. Фактически он послужил причиной приезда в Новосибирск главы Корпорации МСП Александра Бравермана, который в ходе своего визита одобрил еще шесть проектов к финансированию, в том числе и вторую очередь проекта «Сады Гиганта».

Открытие «Толмачевского» прошло не без проблем. Как призналась гендиректор компании Наталья Иванова-Слепцова, она до последнего не знала, будет ли подключен комплекс к электричеству. «Думали, что будем принимать гостей со свечами», — в шутку призналась она губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому, который также был на торжественном открытии «Толмачевского».

На текущий момент пока введена первая очередь «Толмачевского» — как и предполагалось, она начала работу в ноябре этого года. Вторая очередь будет сдана также осенью, но через год.

«Человек года»

«КС» не стал выделять персону года в отрасли по нескольким причинам. За ведущими событиями и решениями года стоит не один человек, а группа инициативных людей, которым не безразлична отрасль. Исходя из этого, редакция решила рассмотреть наиболее судьбоносные решения в сфере АПК в этом году, а также выделить их ключевых инициаторов.

Наиболее важным решением этого года «КС» считает принятие закона об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения. Для многих регионов, и Новосибирской области в том числе, этот вопрос был самым острым, решение которого зависело не только от местных, но и федеральных властей. Одним из инициаторов продвижения данного вопроса на федеральный уровень был глава племзавода «Ирмень» Юрий Бугаков. Он обозначал проблему в ходе визита в Новосибирск председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, а после регулярно общался по этому поводу с экс-главой области Василием Юрченко и его преемником Владимиром Городецким. На региональном уровне к решению вопроса активно подключились депутаты комитета по аграрной политике Законодательного собрания Новосибирской области.

Еще одно не менее важное событие в сельхозиндустрии — признание и главное — попытка выплатить все долги по обещанным ранее субсидиям, которые накопились у регионального правительства перед аграриями в течение последних лет. Напомним, в конце прошлого года этот долг составлял существенно более миллиарда рублей. Как признался в одном из интервью «КС» министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин, с большей частью долгов областные власти планируют рассчитаться к концу текущего года. Судя по информации, это обещание сбывается.

Принципиально важным стало федеральное решение, коснувшееся и Новосибирской области, о количестве и качестве выделяемой поддержки отрасли. В начале года на заседании совета по вопросам развития агропромышленного комплекса вопрос выделения поддержки во всеуслышание озвучил региональный директор по Сибирскому холдингу «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляхов. Он без стеснений задал вопрос и губернатору, и правительству, за ответом на который пришло большинство собравшихся: «Кого будем поддерживать? Сильных или тех, кто до сих пор в ведро доит?». К середине года стало понятно, что поддерживать все-таки будут сильных. В разговоре с «КС» Василий Пронькин признался, что у него состоялся ряд откровенных и не самых приятных разговоров с руководством ряда районов и аграриями, которые несколько лет показывают спад производства. Пронькин заявил, что кормить их отныне больше никто не будет. По какому принципу и кому будет распределяться поддержка будущего года — порядка 4 млрд рублей, — покажет время.

Еще два связанных события — анализ и на его основе понимание особенностей природных зон Новосибирской области. Все на том же совещании председатель Ассоциации руководителей сельских предприятий Новосибирской области Анатолий Степанов представил Василию Пронькину концепцию развития агропромышленной отрасли региона. Ее по-разному приняли внутри сообщества. Но эффект от концепции все же налицо — к концу года региональные чиновники утвердили «Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области», которая предполагает понимание, где и на какой территории развивать то или иное производство, выращивать ту или иную культуру.

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