«Компания года»/«Персона года». Промышленность: затянуть пояса

Сибирская промышленность минувший год пережила более чем спокойно — из будничной работы почти никто не выделялся, а вводом в строй новых проектов отличились очень немногие. Совершенно очевидно, что свои силы и энергию берегут не только рядовые новосибирцы, предпочитая откладывать деньги на сберегательных счетах, но и предприятия. Тем не менее и на этом фоне есть все основания для выделения «Компании года».

Среди критериев выбора «Компании года», по версии «КС», — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и так далее. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа являются имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Трендом этого года можно считать заявки на строительство и планы по открытию принципиально новых производств. Бизнес ищет и ждет инновации, понимая, что только благодаря им можно быть конкурентным на рынке. Причем дело касается не только выпуска качественно нового продукта, но и использование принципиально нового оборудования, технологий в производстве. Таким образом, можно поднять конечную стоимость продукции, сократив при этом издержки.

«Компания года»

Компанией года, по версии «КС», в сфере промышленности по итогам 2016 года становится завод «Катод». В марте предприятие ввело в строй корпус со сверхчистыми помещениями, который позволил увеличить долю «Катода» на мировом рынке по производству электронно-оптических преобразователей второго и третьего поколений с 12% до 20%. Такого уровня и оснащения помещений новосибирские предприятия еще не видели.

Впрочем, весь год «Катод» обсуждается не только в рамках прошедшего торжества, но и в связи с рядом скандалов. Так, почти сразу после ввода в строй нового корпуса стало известно, что на предприятии прошли обыски — основного заказчика «Катода» — Министерства обороны. По официальным данным, военный следственный отдел по Новосибирскому гарнизону проверял 628 Военное представительство, которое расположено на территории предприятия. С завода тогда вывезли несколько коробок рабочей документации «Катода». Как отмечал генеральный директор компании Владимир Локтионов, регулярно проходящие обыски предприятию мешают нормально работать, ведь вместе с остановкой документальной деятельности, как правило, страдает и непосредственно производство. По словам Локтионова, только в 2015 году «Катод» пережил порядка 30 проверок. Впрочем, проверки прошлого года, которые должны были выявить, насколько обоснованно «Катод» устанавливает цену на свою продукцию, в этом году вновь повторяются. Предприятие опять подозревают в завышении цены на продукцию.

Локтионов не единожды намекал, что подобные проверки и остановка производства выгодны неким структурам, которые хотели бы приобрести «Катод». Но до конкретных обвинений определенных структур дело так и не дошло. После всех проверок региональные власти не единожды утверждали, что инцидент, в котором оказался замешан «Катод», исчерпан, а потому предприятие продолжает стабильную работу, и нет сомнений в том, что оно выполнит оборонный заказ.

В этом году уже традиционную активность продемонстрировала ГК «Обувь России» Антона Титова. Весной стало известно, что компания выиграла государственный заказ на пошив спецобуви, а в конце года на базе второй производственной площадки в Бердске «Обувь России» открыла учебный центр компании Orisol. Компания также активна в различных общественных начинаниях и общении внутри бизнес-сообщества — осенью «Обувь России» провела «1-й Сибирский Форум «Производство в условиях новой реальности», собравший крупнейших бизнесменов из различных отраслей на одной площадке.

Еще одна компания, успех которой нельзя не отметить, — «Здравмедтех», специализирующаяся на производстве одноразовой медицинской одежды и белья. Ее успехи были бы не столь заметны, если бы не несколько «но». Во-первых, «Здравмедтех», проработавший много лет в Искитиме, перебазировал свое основное производство в Бердск, где серьезно автоматизировал процесс и планирует это продолжать дальше. Во-вторых, для Новосибирской области, которая никогда ранее не выделялась в рассматриваемом виде деятельности, «Здравмедтех» стал предприятием, способным обеспечивать потребности в разовой медицинской одежде не только Сибирь, но и Дальний Восток.

«Человек года»

В память о заслуженном жителе Новосибирска человеком года в промышленности, по версии «КС», стал бессменный руководитель одного из крупнейших предприятий региона ПМСП «Электрон» Валерий Кармачев. Он ушел из жизни в начале февраля уходящего года. Для всех очень неожиданно и несвоевременно — Кармачев решал многие задачи, благодаря авторитету и признанию его заслуг в сфере промышленности региона и в целом в становлении всей атомной отрасли России. Несмотря на солидный возраст — почетному жителю города было 77 лет, — никто ранее не заявлял о его болезнях, угрожающих жизни. Работоспособности Кармачева мог позавидовать каждый.

Одним из последних реализованных им проектов в социальной сфере региона стал каток за спортивным комплексом ЛДС «Сибирь», который построили для юных воспитанников хоккейного клуба. Из нереализованных — возможное строительство мусоросортировочного завода в Новосибирске. Как стало известно «КС», Кармачев вел переговоры о возможном участии предприятия в строительстве объекта. Однако до финальных договоренностей дело не дошло. Из наиболее крупных спортивных объектов, построенных в последние годы, где участвовал Валерий Кармачев и его команда, является олимпийская ледовая арена в Сочи. Разговор об этой работе всегда вызывал у Кармачева бурю эмоций — он с большим азартом рассказывал, как «Электрон» зашел на объект, сколько сложностей было и что в конечном итоге получилось.

В середине 2015 года проходила информация о том, что у «Электрона» есть финансовые проблемы, которые могут заставить продать часть акций компании, доставшихся преемникам Кармачева. Якобы ведение столь крупного актива не было таким уж успешным, как могло некоторым казаться. Однако позже эта информация не подтвердилась. На текущий момент «Электроном» управляет Татьяна Молчанова, представляющая интересы московского партнера Валерия Кармачева, которого тот пригласил к руководству предприятием несколько лет назад.

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