Представители деловых и властных кругов Сибири по просьбе «КС» рассказали о том, чем им запомнился 2016 год и чего они ждут от 2017 года.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— Несмотря на трудности, год для Новосибирской области был успешным. Растет экономика, развивается сельское хозяйство, открываются новые возможности для людей. Значит, путь, по которому мы идем, верный. Мы выполнили все социальные обязательства, сохранили высокие темпы развития инфраструктуры. Открыли много важных объектов, среди которых Центр океанографии и морской биологии и крупнейший в России крытый аквапарк. Они стали украшением нашего региона, привлекают туристов со всей страны.

Мы гордимся нашими атлетами, которые блестяще выступили на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Новосибирская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по числу завоеванных медалей.

Дорогие земляки! Пусть сбудутся все ваши мечты, успешными будут ваши дела и начинания! Пусть Новый год принесет вам больше радости и положительных эмоций. Пусть в каждой семье царят мир, согласие и достаток. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником, дорогие друзья! С Новым 2017 годом!

Дмитрий Козловский, председатель комиссии по наказам Законодательного собрания Новосибирской области, гендиректор торгово-промышленной компании «Бухгалтер»:

— Для меня самым главным политическим событием стала кампания в Госдуму. Ее итоги оправдали мои ожидания. Я как депутат Законодательного собрания Новосибирской области очень рад, что в этом созыве работа по исполнению наказов стала более оперативной. Приносит плоды четырехстороннее соглашение между региональным правительством, Законодательным собранием, мэрией и горсоветом — заасфальтированы многие дворы, засыпаны многие дороги частного сектора.

Главным событием в жизни Новосибирска я считаю открытие дельфинария и аквапарка. Для меня это личное: я родился на улице Моторной, в доме, который стоял буквально в 150 метрах от будущего аквапарка. Поэтому я очень ждал его открытия, мы с дочками уже побывали в нем, остались очень довольны. Горжусь, что в Новосибирске появился такой объект.

О том, что происходит в предпринимательской среде, я сужу по своему бизнесу. Конечно, некоторое падение ощущается, но в целом идем хорошо — год неплохой.

От 2017-го жду стабильности — и в политике, и в бизнесе. Хочется, чтобы выросла платежеспособность, стали выше зарплаты у населения. А все это будет возможно при условии развития российской экономики.

Александр Шпикельман, депутат Законодательного собрания, директор ООО «Байт»:

— Год был напряженным и неоднозначным. Он запомнился мне в первую очередь постоянными колебаниями курса доллара. Трудно вести бизнес в такой неясной обстановке. Клиентский спрос был низким, перевозки очень страдали.

В личном плане год был хорошим. Получилось достаточно времени уделять моим трем сыночкам: одному из которых 36 лет, второму 4 года и младшему — 1,5. Кроме того, в этом году я побывал на Камчатке. Там я увидел, насколько велика, интересна и разнообразна наша страна. Какие на Камчатке вулканы, какие медведи — громадные, как слоны. Камчатка очень сильно отличается от центральной части страны.

Что касается общественной работы, она была очень напряженной. Я представляю интересы трех районов Новосибирской области, в которых с бюджетом дела обстоят не очень хорошо. В этом году приходилось много общаться с региональным правительством, просить у них помощи. Она не была запланирована, но к моей большой радости, власти каждый раз откликались на наши просьбы. Особо хотелось бы отметить открытие в Мошковском районе газораспределительной станции.

Дмитрий Гоков, генеральный директор AT Consulting Восток:

— На международной арене, на мой взгляд, несомненно, главными событиями стали brexit, избрание Трампа и развитие ситуации в Сирии, где Россия усиливает свое влияние. В масштабе страны отмечу активизацию силовых служб в плане борьбы с коррупцией, следствием чего стало большое количество громких дел как на федеральном, так и на региональном уровне. В экономике, к сожалению, заметно увеличилась налоговая нагрузка на бизнес и продолжается рост цен.

Примером может служить недавнее решение о повышении тарифов ЖКХ в Новосибирской области. Также в регионе довольно резонансным событием стала смена руководства Академпарка.

Думаю, общие тренды уходящего года сохранятся и в году наступающем. Встречаю его с оптимизмом, жду в 2017 году новых интересных проектов в сфере информатизации, дальнейшего развития бизнеса и приятных событий в семье.

Андрей Бекарев, cовладелец научно-исследовательской компании Scientific Future Management, председатель cовета директоров АО «УК «Биотехнопарк»:

— В целом 2016 год прошел без особо сильных всплесков — не могу отметить значительных подвижек в лучшую сторону, но и негативных событий тоже не выделю. А это, наверное, в текущей экономической ситуации очень неплохо. Для меня прошедший год — скорее год ожиданий и подготовки к прыжку. В 2017-м резиденты нашего биотехнопарка в Кольцово планируют выйти на строительные площадки, а, значит, работы предстоит очень много — интересной и разной.

Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России»:

— Говоря об итогах 2016 года на нашем рынке, можно констатировать, что ситуация стабилизировалась: если в прошлом году было падение, то в этом уже отмечается небольшая положительная динамика. Обувной рынок хотя и медленно, но восстанавливается. В наших сетях, к примеру, по итогам девяти месяцев продажи обуви увеличились на 10% в натуральном выражении. Покупатели, которые экономили на приобретении обуви в течение 1,5–2 лет, начали возвращаться в магазины. Мы ожидаем, что в следующем году положительные тенденции сохранятся.

Важно то, что по итогам этого года есть и прирост отечественного обувного производства: по оценкам Минпромторга, на 6%. Это говорит о том, что российские фабрики и их продукция становятся более востребованными. В 2015–2016 гг. российское правительство предприняло ряд мер для поддержки обувного производства, в частности, был введен запрет на закупку импортной продукции легкой промышленности для государственных и муниципальных нужд.

В результате для российских фабрик открылся новый перспективный рынок спецобуви объемом более 50 млн пар и более 150 млрд рублей в год. Это действительно привлекательная ниша, поскольку для производства такой обуви в России есть все необходимые комплектующие.

Владимир Бурковский, ресторатор (рестораны «Фенимор Купер», Puppen Haus, кофейня «Креп де Кофе»):

— Текущий год стал очень продуктивным для ресторанной отрасли. На общем кризисном фоне оборот общественного питания в Новосибирске и области вырос, причем в основном благодаря росту числа демократичных заведений. Мы тоже внесли свой вклад в эту позитивную статистику, открыв новый гастрономический формат — кулинарное ателье «Креп де Кофе», ставшее не только модным, но и социально значимым: продукция кофейни производится полностью из экологически чистого сибирского сырья. Грядущий год станет для нашей области юбилейным. В связи с этим мы тоже взяли на себя определенные обязательства, а именно — приурочить к этой дате открытие огромного «Центра Сибирской Кухни», строительство которого на базе наших предприятий одобрено на государственном уровне и призвано сделать Новосибирск крупным центром мирового гастрономического туризма!

Владимир Женов, председатель правления Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (НГ ТПП), вице-президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), президент Новосибирского банковского клуба, заслуженный экономист РФ:

— 2016 год еще не завершился, к сожалению или к счастью, трудно сказать. Год високосный, и не стоит уходить от судьбы, примет. 2016 год оставил на теле России много зияющих ран — в том числе и убийство нашего посла в Турции Андрея Карлова, — которые кровоточат неугасаемой болью.

Из ярких событий могу выделить то, что Владимир Путин сумел доказать, что Россия становится сильной державой и, не побоюсь сказать, поднимается с колен. Что касается экономики страны, то заметны предпосылки ренессанса, который, надеюсь, петух прокукарекает в следующем году.

Вячеслав Брюханов, руководитель корпоративного филиала ВТБ в Новосибирске:

— Я бы не стал выделять какое-то одно событие 2016 года, поскольку считаю, что важнейшие процессы происходили не на поверхности и касались скорее глубинного мироощущения участников рынка. Если посмотреть на ситуацию в целом, то экономика региона повела себя лучше прогнозов и показала свои адаптивные механизмы. В частности, это проявилось в темпах развития импортозамещения. Своевременно заработала программа льготного финансирования малого и среднего бизнеса Корпорации МСП. Произошла консолидация усилий бизнеса, банковской сферы и власти. Представители государственных органов и банки сконцентрировали свои усилия по поиску наиболее эффективных проектов в регионе и точечно распределяли поддержку наиболее перспективных, а бизнес в свою очередь наращивал компетенции, мобилизовывал все ресурсы для того, чтобы расти там, где это возможно.

Не устану повторять, что в такие непростые периоды для компаний открываются новые возможности. С точки зрения бизнеса корпоративного филиала ВТБ год был непростым, но пессимизма у нас не было и нет — мы продолжаем наращивать объемы. И конечно, хотелось бы поздравить всех коллег, участников рынка, представителей бизнес-сообщества с Новым годом и пожелать здоровья, терпения и сил, которые понадобятся всем нам в будущем для того, чтобы найти новые возможности и реализовать новые идеи!

Елена Зайцева, руководитель розничного филиала ВТБ по Новосибирской области:

— 2016 год — високосный. Впрочем, как и любой другой год из четырех предыдущих, он стал испытанием для всех участников рынка.

Во-первых, Центральный банк РФ продолжил процесс, стартовавший еще три года назад, по отзыву лицензий неблагонадежных игроков банковского рынка. Это достаточно благоприятный фактор развития банковского сектора, хотя он и не приводит к значительному переделу доли рынка. В силу того, что львиная доля «пострадавших» — мелкие банки, потери среди крупных сетевых банков единичны, но это демонстрирует всем участникам то, что регулирование есть и останется жестким.

Во-вторых, основной тренд года — укрупнение банков и консолидация активов. Интеграционные процессы в этом году коснулись и мелких, и крупных игроков группы банковского рынка. Безусловно, крупнейшее объединение прошло в группе ВТБ, банк ВТБ завершил процесс присоединения активов Банка Москвы и с 10 мая стал работать как единый универсальный банк.

В целом рынок практически прекратил снижение, что является положительным фактором. В будущем году мы ожидаем увеличения спроса на кредитные продукты со стороны предпринимателей.

Владимир Шапоренко, генеральный директор Банка «Левобережный»:

— Прежде всего стоит отметить, что 2016 год был для нас юбилейным: мы отмечали 25-летие со дня основания банка. Еще одним из главных событий этого года для нас стало открытие нового офиса в Новосибирске в бизнес-центре «Время».

По сути, перед всеми участниками банковского рынка в 2016 году стояла задача не потерять имеющиеся позиции. Внешних факторов для активного роста мы не наблюдаем и сейчас.

Если смотреть на картину в целом — год был достаточно сложным для российской экономики. Прогнозировалось, что по итогам года экономика покажет результаты, близкие к нулю. Вместо этого за три квартала наблюдается снижение. Значит, экономика продолжает сжиматься, а следовательно, и банки теряют базу для развития. Бизнес чувствует себя хуже, следовательно, начинает совершать меньше финансовых операций, в результате сокращаются доходы кредитных организаций. Еще сильнее это бьет по кредитной и инвестиционной составляющей.

Усугубляется проблема сжимающимся потребительским спросом. Люди перешли на сберегающую модель поведения, что видно в том числе по росту вкладов и падению выручки ритейла. Как следствие — сокращение в промышленном секторе. Совершено очевидно, что экономика находится на дне, но при этом нет никаких видимых драйверов, способных обеспечить ее отскок. Все указывает на то, что в ближайшие годы нас ждет затяжная рецессия.

На 2017 год, безусловно, для себя мы запланировали рост, но он спрогнозирован с учетом текущей ситуации в экономики. В любом случае мы считаем, что в даже самые сложные годы у бизнеса есть точки роста, если не количественного, то хотя бы качественного. Хотим пожелать сибирякам в 2017 году новых возможностей для развития, впечатляющих результатов, ярких открытий и бесценного опыта. Пусть ваше благосостояние стабильно прирастает, а дело вашей жизни приносит удовольствие.

Алексей Антипин, генеральный директор «Юнисервис Капитал»

— На мой взгляд, мир с каждым годом становится все лучше. Люди придумывают и создают новые прекрасные вещи, разрабатывают технологии, улучшающие и упрощающие жизнь, открывают неизведанные ранее научные тайны.

Мне кажется, в людях генетически заложена тяга к открытию чего-то нового, созиданию. Именно поэтому, с каждым годом в мире растет количество предпринимателей. Эти тенденции прослеживаются и в России: только на главном проспекте Новосибирска в 2016 году открылось большое количество новых интересных кафе. Да, не всегда старт бывает успешным – многие из открывшихся кафе, к сожалению, закрылись, не найдя достаточной аудитории или не попав в формат.

Радует то, что сообщество предпринимателей не только расширяется, но и становится более сплоченным. Получая всё больший управленческий и бизнес опыт, накапливая капитал, люди стали направлять инвестиции в таких же заинтересованных в развитии свое дела предпринимателей. Так сложился новый класс инвесторов – синие воротнички. А фондовый рынок, с его не понятными перспективами и ложными оценками перестает быть интересным: на нём остаются только банкиры.

В России, несмотря на более, чем 20-летнюю историю развития фондового рынка, достаточного класса инвесторов в инструменты фондового рынка так и не сложилось: всего активных инвесторов по данным биржи не более 100 000 человек! И это – хорошо. Перескочив через этот этап, уже сейчас в России формируется новый класс инвесторов, таких же, как в США «синих воротничков».

Инструменты фондового рынка важны. И приятно видеть, что законодатели в России активно развивают направление именно долгового финансирования. Так, в конце 2016 года у не больших компаний появилась возможность быстро и просто выйти на публичный долговой рынок: была реализована возможность размещения коммерческих облигаций. Это внебиржевой инструмент с государственной регистрацией, зарегистрировать который можно по упрощенной процедуре в Центральном депозитарии. Несмотря на то, что котироваться размещенные облигации на бирже не смогут, выпуску присваивается государственный регистрационный номер, а сделки купли-продажи регистрируются через брокеров и их депозитарии, а, значит, потенциальное количество инвесторов не ограничивается одним регионом присутствия эмитента.

Я уверен, что в 2017 году позитивный тренд продолжиться, еще большее количество людей решат заняться собственным бизнесом, еще больше — поддержать в развитии коллег, а государство – обеспечивать прозрачную, простую и надежную инфраструктуру как для эмитентов, так и для инвесторов.

Данил Соловьев, директор сети постгарантийного обслуживания автомобилей FIT Service:

— Для нас этот год стал годом возможностей, годом получения важного опыта, заключавшегося в том, что несмотря на общее падение рынка, всегда есть место для роста отдельных компаний. Так, мы смогли увеличить количество сервисов в сети почти в два раза. Уходящий год стал для нас успешным, и, вдохновленные этим успехом, мы ставим перед собой новые цели в 2017 году.

Также для меня лично год запомнился ростом патриотизма в стране, уважения к самим себе, запомнился тем, что жители страны еще раз доказали, что мы умеем в трудной ситуации быть одним единым сильным народом. Для нашей страны год был хотя и непростым, но все же люди продолжали работать, добиваться успехов, производить качественные продукты и услуги. Уверен, что и 2017 год для нашей страны станет годом прорыва.

Александра Сак, управляющая Новосибирским филиалом ПАО АКБ «Авангард»:

— 2016 год можно назвать годом парадоксов и неожиданностей, во всех сферах — в спорте, на мировой политической арене, в стране, в экономике.

Мы все живем в нестабильном мире, до сих пор где-то идет война, гибнут люди. К сожалению, таких горячих точек не стало меньше. Все это факторы риска, влияющие на политику и экономику, и мы не можем их не учитывать.

Многое в 2016 году стало следствием событий 2015 года — низкие цены на сырье, дефицит бюджета, кризис банковского сектора. К сожалению, не сбылись и многочисленные прогнозы об окончании экономического кризиса и начале роста экономики, однако статистически снизилась инфляция, укрепился рубль, что, казалось бы, должно радовать население. Но одновременно снижаются доходы населения, растет безработица, растет и фактическая инфляция. В этих условиях для бизнеса особенно важно сохранять отношения с надежными партнерами.

Банку Авангард прошедший год принес очередные подтверждения правильности выбранной много лет назад стратегии развития. Global Banking&Finance Review признал Авангард лучшим корпоративным банком в стране в 2016 году. Это и оценка заслуг, и наша планка на будущее – приятно быть в чем то признанными лучшими. Несмотря на массовые закрытия бизнеса, мы впервые вышли на открытие более 1000 новых компаний-клиентов Банка в неделю, и это при том, что до 50% заявок приходится отбраковывать из-за соблюдения правил безопасности и финмониторинга. Клиентская база Банка уже превысила 120 тыс. корпоративных клиентов, а клиентская база Новосибирского офиса за 2016 год выросла на 25% и достигла 2,5 тыс. предпринимателей и компаний.

В этом году мы выпустили для корпоративных клиентов и новый продукт — «Авангард Business», мобильное приложение к нашей системе дистанционного обслуживания, которое по функционалу превосходит большинство конкурентов.

Как и в прошлом году, призываю не поддаваться иллюзиям. Верить только тем финансовым институтам, которые в эти непростые годы сумели сохранить традиции банковского бизнеса — надежность в плане финансовых показателей, прозрачность в направлениях деятельности и отличную деловую репутацию среди клиентов.

Мы благодарим своих партнеров и клиентов за доверие, совместные проекты и те цели, которых общими усилиями будем достигать уже в 2017 году!

Пусть 2017 год станет для всех нас годом хороших новостей, добрых дел и приятных событий!

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия в наступающем году!

Будьте всегда в авангарде! А Авангард всегда с вами! Реклама