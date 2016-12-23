Сеть «Лента» пополнилась третьим гипермаркетом в Томске

Новый магазин сети «Лента» формата «компакт» открылся на улице Пушкина в Томске. Общая площадь гипермаркета составляет 9 363 кв. метров.

Третья «Лента» в Томске стала 47 гипермаркетом, открытым «Лентой» в 2016 году. С открытием магазина в Томске компания увеличила сеть до 186 гипермаркетов в 77 городах России и 45 супермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге.

Ассортимент гипермаркета включает около 19 тыс. наименований товаров. Наряду с продукцией федеральных марок, в магазине представлены товары СТМ и продукция местных производителей. При гипермаркете оборудована парковка на 426 мест, в торговом зале установлено 30 кассовых аппаратов. Гипермаркет находится в собственности компании.

В Новосибирске на данный момент работает семь гипермаркетов ритейлера. В следующем году в составе торгового центра «Амстердам» запланировано открытие «Ленты» в новом для Сибири формате — супермаркета.

«Лента» – пятая среди крупнейших розничных сетей России (по размеру выручки за 2015 г.). Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 186 гипермаркетами в 77 городах по всей России и 45 супермаркетами в Москве и Санкт-Петербурге с общей торговой площадью 1 123 164 кв. м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 800 кв. м, средняя площадь супермаркета – 1 000 кв. м.

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