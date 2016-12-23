На IX Рождественском благотворительном аукционе «ЖИВИ» в Новосибирске собрали 6 629 300 рублей

17 декабря в Новосибирске прошел IX Рождественский благотворительный аукцион «ЖИВИ». Все вырученные средства направят на оказание адресной помощи детям, страдающим онкогематологическими заболеваниями. В качестве основных аукционных лотов организаторы традиционно предложили картины воспитанников детской творческой студии «Зазеркалье» под руководством Виктории Мордвинцевой.

Идеологами программы и учредителями Благотворительного фонда «ЖИВИ» являются президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран и генеральный директор ОАО «Сибирская хлебная корпорация» Дмитрий Терешков. Аукцион состоялся при поддержке РАТМ Холдинга, ОАО «Сибирская хлебная корпорация», Российского Делового Клуба и Премьер-клуба.

В этом году произведения юных художников благотворители оценили в суммы от 60 000 до 300 000 рублей — максимальную пожертвовали за картину «Белки» 9-летней Кати Пак. А, например, за картину «Медведи» выпускницы «Зазеркалья» Сони Мандрикян (сейчас Соня — студентка Института графического дизайна в Санкт-Петербурге), которую она написала в 14 лет, предложили 350 000 рублей — начиная с первого аукциона за ее работы выручили более 1,5 млн рублей.

Специальные лоты выставили государственные деятели: губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий — фуфайку вратаря хоккейной команды «Сибирь» Александра Салака с автографами всех игроков клуба; мэр Новосибирска Анатолий Локоть — резные шахматы ручной работы из ценных пород дерева. Стоимость выполненной из деталей боевой машины модели самолета из личной коллекции полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в ходе торгов достигла 1 млн рублей.

«Я горжусь тем, что за девять лет аукцион стал доброй традицией, и спасибо вам, что находите возможность оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — поблагодарил гостей вечера генеральный директор ОАО «Сибирская хлебная корпорация», соучредитель Благотворительного фонда «ЖИВИ» Дмитрий Терешков.

Грамоты за вклад в благотворительность вручили Елене и Олегу Агеевым, Наталье и Дмитрию Воробьевым, Яне Бобошиковой и Павлу Бобошику, Елене и Кириллу Брель, Владимиру Глазунову, Юлии Глубоковой, Денису Иванову и Чизуко Сирахама, Татьяне и Владимиру Кальченко, Анне и Александру Кычаковым, Анне и Александру Ладан, Евгении Милешиной, Ирине и Олегу Подойме, Елене и Николаю Скороходовым, Наталье Сухаревой, Елене Хамидуллиной, Яне и Дмитрию Хмельницким, Ирине Цветковой, Ирине и Виктору Юдашкиным.

Объявляя результаты IX Рождественского благотворительного аукциона, министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский отметил прозрачность работы фонда «ЖИВИ» и ответственный подход к распределению средств.

«С момента старта проекта «ЖИВИ» в стране не раз менялась экономическая конъюнктура, но стратегия фонда остается неизменной: мы не замещаем собой государство, и поэтому сосредоточены на проблемах, остающихся за рамками программ обязательного медицинского страхования», — подчеркнул президент РАТМ Холдинга, соучредитель Благотворительного фонда «ЖИВИ» Эдуард Таран.

С 2008 года на благотворительных аукционах «ЖИВИ» собрали около 72 млн рублей. Эти деньги помогли вылечить более 120 детей. Кроме того, открыт специализированный восстановительный бокс «Чистая палата» для пациентов Детского онкогематологического центра на базе ГБУЗ НСО «Новосибирская ЦРБ» — на эти цели направили 10 млн рублей. С 2012 года онкоцентр находится под патронатом Благотворительного фонда «ЖИВИ», в том числе финансирующего поиск неродственных доноров костного мозга для проведения трансплантации юным пациентам. Стоимость одного поиска с забором и доставкой материала обходится примерно в 20 000 евро, и раньше эти расходы ложились на плечи родителей. Фонд продолжает обеспечивать комфортные бытовые условия в онкоцентре, выделяет средства на оказание адресной медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, приобретает современное диагностическое оборудование, поставки которого не запланированы в госбюджете. Например, в 2014-м и 2015 годах Фонд профинансировал покупку двух стационарных ультразвуковых сканеров общей стоимостью 6,5 млн рублей.

Из средств, собранных в 2015 году, шести детям с диагнозами «острый лимфобластный лейкоз», «острый билинейный лейкоз» «хронический миеломоноцитарный лейкоз» и «диффузная опухоль ствола головного мозга» приобретены дорогостоящие лекарства на общую сумму 1 650 000 рублей.

Кроме того, 3 360 000 рублей направили на закупку шприцевых инфузоматов и перфузоров, строго дозирующих лекарственное вещество. Как пояснил присутствующим главный врач ГБУЗ «НКЦРБ» Алексей Бухтияров, эти аппараты повышают качество медицинской помощи, а также позволяют детям, страдающим злокачественными новообразованиями системы крови, легче переносить трудности, связанные с лечением.

«И наша печаль, и наша радость — в этих детях, — сказала заведующая Новосибирским детским онкогематологическим центром Ирина Пономарева, обратившись к бизнес-сообществу со словами признательности. — Каждый из вас может представить чувства родителей, когда в семье болен ребенок. Спасибо, что вы откликаетесь на эту боль».

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