Болгарский застройщик Prime Developments Co PLC встретился с сибирскими агентствами недвижимости

В рамках рабочего визита 15–16 декабря представитель болгарской строительной компании Prime Developments Co PLC Даниела Гочева познакомила агентства недвижимости Новосибирска с проектами застройщика. За время присутствия строительной компании на рынке 700 российских семей приобрели апартаменты у болгарской компании.
Компания «Славянская Артель» в рамках продолжения сотрудничества агентств недвижимости внутреннего рынка Сибири и Республики Болгарии организовала рабочую встречу с болгарским застройщиком Prime Developments Co PLC. Напомним, что 6 декабря состоялась конференция «Болгария 2017. Инвестиции. Недвижимость. Отдых», открывающая новые возможности для развития бизнеса агентств недвижимости.
15–16 декабря «Славянская Артель» представила менеджера по продажам Prime Developments Co PLC Даниелу Гочеву сотрудникам АН «Жилфонд», Центрального агентства недвижимости и АН «Квадротека». Строительная компания специализируется на возведении комфортных комплексов для семейного отдыха. «Основной деятельностью Prime Developments Co PLC являются инвестиции, строительство и управление жилыми и курортными комплексами. Наши комплексы расположены в наиболее привлекательных районах Болгарского побережья, горнолыжных курортах и в столице, что представляет собой отличную инвестиционную перспективу и возможность обеспечить себе очень хорошую прибыль. Все наши объекты финансово обеспечены и сданы в срок. Наша недвижимость отличается своеобразной архитектурой, уникальным интерьерным дизайном, со всеми удобствами для круглогодичного проживания», – рассказала менеджер по продажам болгарского застройщика.
Даниела Гочева познакомила сибирские агентства недвижимости со своими проектами: Venera Palace, Anastasia Palace и готовящимся к реализации Izida Palace 2, усадьбой «Олимпия» в Созополе и комплексом «Артур» в Святом Власе, а также рассказала о правилах оформления недвижимости Болгарии в собственность..
«Наша компания предлагает редкую возможность клиентам приобрести недвижимость в комплексах класса люкс по доступным ценам от 29,3 тысяч евро», – подчеркнула менеджер по продажам Prime Developments Co PLC.
Одно из подразделений компании Prime Developments Co PLC занимается управлением недвижимости и сдачей апартаментов в аренду. За восемь лет работы компании на строительном рынке Болгарии более 700 российских семей приобрели жилье у Prime Developments Co PLC. «Гарантией нашего успеха является тот факт, что наши клиенты с радостью рекомендуют нас своим близким, друзьям и знакомым», – отметила Даниела Гочева.
Представители агентств недвижимости заинтересовались проектами Prime Developments Co PLC и пополнили список участников просмотровых туров в январе 2017 года.
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С проектной декларацией можно ознакомиться в офисе компании Prime Developments Co PLC
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