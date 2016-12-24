Болгарский застройщик Prime Developments Co PLC встретился с сибирскими агентствами недвижимости

В рамках рабочего визита 15–16 декабря представитель болгарской строительной компании Prime Developments Co PLC Даниела Гочева познакомила агентства недвижимости Новосибирска с проектами застройщика. За время присутствия строительной компании на рынке 700 российских семей приобрели апартаменты у болгарской компании.

Компания «Славянская Артель» в рамках продолжения сотрудничества агентств недвижимости внутреннего рынка Сибири и Республики Болгарии организовала рабочую встречу с болгарским застройщиком Prime Developments Co PLC. Напомним, что 6 декабря состоялась конференция «Болгария 2017. Инвестиции. Недвижимость. Отдых», открывающая новые возможности для развития бизнеса агентств недвижимости.

Конференция «Болгария 2017. Инвестиции. Недвижимость. Отдых» 1 of 15

15–16 декабря «Славянская Артель» представила менеджера по продажам Prime Developments Co PLC Даниелу Гочеву сотрудникам АН «Жилфонд», Центрального агентства недвижимости и АН «Квадротека». Строительная компания специализируется на возведении комфортных комплексов для семейного отдыха. «Основной деятельностью Prime Developments Co PLC являются инвестиции, строительство и управление жилыми и курортными комплексами. Наши комплексы расположены в наиболее привлекательных районах Болгарского побережья, горнолыжных курортах и в столице, что представляет собой отличную инвестиционную перспективу и возможность обеспечить себе очень хорошую прибыль. Все наши объекты финансово обеспечены и сданы в срок. Наша недвижимость отличается своеобразной архитектурой, уникальным интерьерным дизайном, со всеми удобствами для круглогодичного проживания», – рассказала менеджер по продажам болгарского застройщика.

Даниела Гочева познакомила сибирские агентства недвижимости со своими проектами: Venera Palace, Anastasia Palace и готовящимся к реализации Izida Palace 2, усадьбой «Олимпия» в Созополе и комплексом «Артур» в Святом Власе, а также рассказала о правилах оформления недвижимости Болгарии в собственность..

Проекты Prime Developments Co PLC 1 of 46

«Наша компания предлагает редкую возможность клиентам приобрести недвижимость в комплексах класса люкс по доступным ценам от 29,3 тысяч евро», – подчеркнула менеджер по продажам Prime Developments Co PLC.

Одно из подразделений компании Prime Developments Co PLC занимается управлением недвижимости и сдачей апартаментов в аренду. За восемь лет работы компании на строительном рынке Болгарии более 700 российских семей приобрели жилье у Prime Developments Co PLC. «Гарантией нашего успеха является тот факт, что наши клиенты с радостью рекомендуют нас своим близким, друзьям и знакомым», – отметила Даниела Гочева.

Представители агентств недвижимости заинтересовались проектами Prime Developments Co PLC и пополнили список участников просмотровых туров в январе 2017 года.

Новосибирск, ул. Крылова, 36, офис, 113,

+7-913-774-77-55

e-mail: info@slav-a.ru

www.slav-a.ru С проектной декларацией можно ознакомиться в офисе компании Prime Developments Co PLC

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