Роскошные подарки к Новому году в сети салонов «Тамара»

Традиционно перед каждым Новым годом возникает вопрос, что подарить близким и друзьям. Ответ на него вам подскажут в сети оптических салонов «Тамара», где можно подобрать не только красивый, но при этом элегантный и эксклюзивный подарок. Директор сети «Тамара» ТАТЬЯНА ПРОСКУРИНА рассказала «КС» о ювелирной оптике, которая никогда не выйдет из моды, а также о том, как изменился оптический рынок Новосибирска в уходящем 2016 году.

— Татьяна, каким, на ваш взгляд, стал 2016 год для оптического рынка Новосибирска?

— Год был очень хорошим. Начиная с января рынок оптики активно трансформировался и менялся, причем не только в сфере ритейла, но и на уровне B2B. И это вполне закономерно: слабые игроки уходят, а крупные, сильные сети наращивают свое присутствие, расширяются. Эта тенденция стала заметна еще в 2015 году: именно тогда начался процесс отсеивания мелких игроков и освобождение свободных ниш на рынке. Для крупных игроков это стало отличным шансом. К тому же если в 2015 году рынок потрясло, то в этом все значительно стабилизировалось.

— С какими результатами заканчивает 2016 год непосредственно сеть оптики «Тамара»?

— Для нас этот год также стал достаточно удачным. Основное достижение, на мой взгляд, это то, что у «Тамары» наконец-то появилась возможность расширить головной салон на улице Державина в Новосибирске! Городу давно не хватало серьезной полномасштабной профессиональной оптики. Поэтому как только появилась возможность расширить действующее помещение, мы, не раздумывая, решили это сделать. Обновленный салон откроет свои двери в начале 2017 года. В новом помещении будут представлены полноценный офтальмологический кабинет, большие залы, оборудованные места для работы. Это будет достойный оптический салон европейского уровня в самом центре Новосибирска.

— Наверняка данное решение не было бы принято, если потребительский спрос более или менее не стабилизировался в 2016 году?

— Безусловно. Этот год хорош и тем, что мы отмечаем рост спроса. В целом по Новосибирску, по нашим оценкам, оптический рынок подрос на 10–20%. По уровню спроса я бы поставила 2016 год на один уровень с 2014 годом. С одной стороны, по качественным показателям, с другой стороны — по структуре. Если говорить о тенденциях, то продолжился уход от гламура. Аудитории все более интересен продукт, а не бренд. И эта тенденция снова стала актуальна. Мы стали меньше смотреть на бренд, а больше обращать внимание на модели, отражающие нашу индивидуальность. Сети «Тамара», в частности, это позволило привозить в Новосибирск интересные современные марки. К примеру, Lindberg, Endy Wolf, Orgreen, Caroline Abram. Это нестандартные бренды, которые очень выразительны и являются самодостаточной и яркой частью образа.

К тому же с ноября 2016 года в салоне оптики «Тамара» в новосибирском Академгородке начала работу мастерская по изготовлению очков. Академгородок, на наш взгляд, перспективное направление для развития. Здесь живут «наши люди», которые ценят высокое качество, комфорт и следят за новинками на оптическом рынке. Помимо выставочного зала и кабинета офтальмолога, салон включает производственную лабораторию по изготовлению очков, оборудованную современными станками.

Теперь к нам можно прийти, проверить зрение, подобрать понравившуюся оправу и посидеть с чашечкой кофе, просматривая журналы и свежую прессу. Параллельно в производственной лаборатории вам изготовят очки.

— Сеть «Тамара» всегда отличалась своим внимательным отношением к клиентам и различными привилегиями для них.

— Да, это наше кредо. (Улыбается.) К слову о клиентах, в этом году мы запустили «Клуб любимых клиентов сети «Тамара». Вступить в него не сложно: нужно совершить покупку на 3000 рублей. Одновременно выдаются дисконтная карта со скидкой 3% и гарантийный сертификат на очки. После того как на карте накопится большая сумма, клиенту выдается полноценная карта члена клуба со скидкой 5–15% в зависимости от накоплений. Что дает данная карта? Прежде всего различные преференции при изготовлении очков и диагностике зрения. Для базового уровня, к примеру, вы имеете право один раз в год проверить зрение и сделать одни очки бесплатно. Карта также включает возможность участия в закрытых мероприятиях «Тамары». Более того, владельцы карт первыми узнают о скидках и акциях наших салонов. Также клиенты с VIP-статусом скидки в 15% могут неограниченное количество раз посещать офтальмолога и бесплатно изготавливать очки.

— Близятся новогодние праздники. Чем можно порадовать себя и близких в сети «Тамара»?

— Именно этой теме мы посвятили декабрьский выпуск нашего видеожурнала. Речь в нем идет о ювелирных изделиях в оптике, о том, какие вещи ручной работы можно преподнести в качестве новогоднего подарка. К примеру, очки марок Chrome Hearts и Sospiri. Это не просто базовый элемент повседневного гардероба, они как драгоценное колье ручной работы. Культовые марки, которые передаются по наследству и коллекционируются. Эта вещь не выйдет из моды ни через год, ни через десять лет. И в преддверии праздников нам хотелось бы рассказать о таких эксклюзивных марках новосибирцам.

— Они представлены в сети «Тамара» или такие очки нужно заказывать специально?

— Нет, все они имеются в наличии в салонах «Тамара»! Sospiri, Chrome Hearts, S.T. Dupont, Gold&Wood, Porsche Design, золотой Rodenstock и ProDesign, Flair без единого винта со стразами Swarovski — выбор достаточно большой. Дизайнеры марки Flair, допустим, научились виртуозно работать с титаном, нанося на него золотое покрытие. Получается женский вариант: абсолютно невесомый, но при этом как статусная и невероятно изящная деталь образа. Стоимость ювелирных очков колеблется от 100 тыс. до 350 тыс. рублей в зависимости от используемых материалов. Это настоящая инвестиция. На них выдается паспорт.

Конечно, это не рядовая вещь, и интересуются ими не ежедневно. Но спрос есть, особенно в канун праздников. Такие очки — это статус, визитная карточка. Мы общаемся с людьми, глядя глаза в глаза, и когда у них хорошее обрамление, то и впечатление производится совсем иное. Очки в принципе мощный элемент восприятия. С их помощью можно скорректировать абсолютно любой образ. Это не просто два окуляра и два заушника. Более того, по многолетнему опыту работы в оптике я на 100% уверена, что нет таких лиц, которым не идут очки. Оптическая индустрия сегодня шагнула далеко вперед — и очки подобрать можно абсолютно всем! Поэтому с радостью приглашаем за новогодними подарками в салоны «Тамара»!

Новосибирск,

Державина, 20, тел. (383) 221–95–82

Кирова, 25, тел. (383) 204–59–96

Морской проспект, 21, тел. (383) 333–16–40

Торговый центр, Ильича, 6, тел. +7 913 763 13 01

www.salon-tamara.ru

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