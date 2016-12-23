Сбербанк запустил программу, с помощью которой можно проверить действующих и потенциальных партнеров.

По словам представителей банка, сервис позволяет оценить ключевые бизнес-метрики, получить информацию по финансовым показателям, арбитражным делам, выигранным госконтрактам, долгам компании, сведениям о банкротстве. Данные формируются онлайн и предоставляются пользователю в формате, позволяющем оценить «проблемные зоны» контрагента.

Вся информация аккумулируется из официальных источников, в числе которых — Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государственной статистики, Единый государственный реестр, картотека арбитражных дел, портал государственных закупок.

Как подчеркивают в банке, сервис использует данные только из официальных открытых источников, какой-либо конфиденциальной информации по контрагентам он не предоставляет.

Разработчиком сервиса выступила компания «КОРУС Консалтинг СНГ», входящая в Группу Сбербанк.

По материалам пресс-службы банка

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