Сбербанк запустил программу, с помощью которой можно проверить действующих и потенциальных партнеров.
По словам представителей банка, сервис позволяет оценить ключевые бизнес-метрики, получить информацию по финансовым показателям, арбитражным делам, выигранным госконтрактам, долгам компании, сведениям о банкротстве. Данные формируются онлайн и предоставляются пользователю в формате, позволяющем оценить «проблемные зоны» контрагента.
Вся информация аккумулируется из официальных источников, в числе которых — Федеральная налоговая служба, Федеральная служба государственной статистики, Единый государственный реестр, картотека арбитражных дел, портал государственных закупок.
Как подчеркивают в банке, сервис использует данные только из официальных открытых источников, какой-либо конфиденциальной информации по контрагентам он не предоставляет.
Разработчиком сервиса выступила компания «КОРУС Консалтинг СНГ», входящая в Группу Сбербанк.
По материалам пресс-службы банка