Бесплатный Wi-Fi появился в международном терминале Толмачево

Компания МТС запустила первую общественную сеть Wi-Fi с идентификацией пользователей на территории международного терминала аэропорта Толмачево.

МТС установила в секторе «Б» (международные авиалинии) терминального комплекса крупнейшего аэропорта Сибири несколько точек доступа, которые подключены к высокоскоростным оптическим каналам и обеспечивают доступ в Интернет одновременно всем посетителям и сотрудникам международного терминала аэропорта. Бесплатный Wi-Fi-доступен в залах прилета и вылета и других местах ожидания.

Стоит отметить, что авторизация пользователей в общественной сети Wi-Fi МТС происходит в соответствии со всеми требованиями законодательства РФ: пользователь вводит номер мобильного телефона в специальное поле, после чего получает SMS-сообщение с паролем, который используется для входа в сеть.

«В первую очередь проект направлен на повышение комфортности пассажиров, ведь бесплатный доступ в Интернет сейчас высоко востребован — по статистике, две трети пассажиров выходят в сеть после приземления в аэропорту. Отмечу, что это завершение проекта — в 2014 году общественной сетью Wi-Fi был оснащен терминал внутренних рейсов аэропорта Толмачево», — заявил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Аэропорт Толмачево стремится к соответствию международным стандартам по уровню комфорта в период нахождения пассажиров в терминальном комплексе. Поэтому в партнерстве с МТС мы сделали все необходимое для осуществления этого проекта», — отметил генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

По материалам пресс-службы МТС

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