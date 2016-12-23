Подводя итоги года в реальном секторе экономики, редакция «КС» признала «Катод» «Компанией года» в сфере промышленности. О том, как оценивают свои результаты на самом предприятии и чего ожидают от 2017 года, в интервью изданию рассказал генеральный директор АО «Катод» ВЛАДИМИР ЛОКТИОНОВ.

ОАО «Катод» — наукоемкая промышленная компания-производитель электронной продукции с полным технологическим циклом. География экспорта — страны СНГ, Германия, Франция, Япония, Иран, Турция, Китай, Колумбия, Малайзия, Индонезия, другие страны (всего 60 стран).

ОАО «Катод» прошло путь от опытно-конструкторского бюро при Новосибирском заводе «Экран» до создания предприятия, располагающего уникальной технологией крупносерийного производства электронно-оптических преобразователей третьего поколения,получившего в этом году звание «Лучший экспортер в страны дальнего зарубежья» в Новосибирской области.

Собственная научная база позволяет производить любые исследовательские работы по совершенствованию изделий и повышению их технологичности. Разработки защищены 79 авторскими свидетельствами и 8 патентами.

— Владимир Ильич, с какими результатами компания «Катод» завершила 2016 год?

— Этот год был весьма непростым и противоречивым для компании. С одной стороны, было немало достижений и успехов, с другой — множество сложностей. Конечно, главное событие этого года для компании «Катод» — запуск нового производственного корпуса со сверхчистыми помещениями. То, что нам удалось завершить реализацию этого инвестиционного проекта именно в этом году, во многом помогло как справиться со всеми заказами в рамках государственного оборонного заказа, так и нарастить выпуск гражданской продукции.

— Как вы уже сказали, в начале года предприятие запустило новый цех со сверхчистыми помещениями. Расскажите, есть ли уже какие-то предварительные итоги работы предприятия после запуска нового корпуса, как изменились показатели производства?

— Да, предварительные итоги работы после запуска нового корпуса уже подведены. Произошло значительное увеличение мощности производства и улучшение качества выпускаемой продукции. Прирост по количеству производимых изделий был запланирован на уровне 30%, и уже в этом году мы практически достигли этого показателя. Сроки окупаемости проекта мы оценили в пять лет, и пока что укладываемся в намеченный план.

— Расскажите о продолжении истории с обысками, которые случились у вас весной.

— Главное опасение, которое возникло после обысков в марте 2016 года, заключалось в том, что это помешает вовремя выполнить государственный оборонный заказ. Однако несмотря на то, что тогда были изъяты многие оригиналы документов, без которых работа завода была очень осложнена, нам удалось минимизировать убытки для предприятия и не остановить производство.

Мартовские обыски — это только вершина айсберга. Только в этом году «Катод» подвергся около 30 проверкам, как запланированным, так и внеплановым. Такую активность со стороны проверяющих структур нормальной назвать никак нельзя. Предприятие сталкивается с тем, что его ключевые специалисты большую часть времени занимаются не своими прямыми обязанностями, а подготовкой документов по итогам той или иной проверки, и это не может не отражаться на работе завода.

Такая ситуация особенно обескураживает, если учитывать, что все эти действия ведутся в отношении компании, которая выпускает уникальную для страны продукцию, является одним из мировых лидеров в разработке и производстве электронно-оптических преобразователей (ЭОП), а также одним из крупнейших экспортеров региона.

Еще хотелось бы отметить, что вскоре у производителей ЭОП в России появятся новые конкуренты — китайские компании, которые сейчас очень активно развиваются в этом направлении. При этом китайские промпредприятия обеспечены множеством преференций и льгот от государства, которые российским компаниям реального сектора экономики и не снились. И если «Катоду» не перестанут мешать развиваться, страна может потерять крупнейшего производителя ЭОП и тем самым поставить под удар существование этого промышленное направление в стране в целом.

Если «Катоду» не перестанут мешать развиваться, страна может потерять крупнейшего производителя ЭОП

Соответственно, если «Катод» остановит развитие, то мы проиграем грядущую конкуренцию с Китаем и существующую с США, с которыми сейчас мы пока что успешно конкурируем, об этом в том числе говорят санкции, введенные против «Катода» со стороны Госдепа США.

— Насколько серьезно сказались введенные санкции на предприятии?

— Санкции создали некоторые сложности для работы предприятия в этом году. Одна из них — проблемы с получением валютной выручки. Как известно, мировая валютная система работает в тесном контакте с США. Зачастую банки отказываются осуществлять платежи покупателей в сторону «Катода», ссылаясь на репутационные риски. Все это привело к значительным задержкам по платежам со стороны иностранных клиентов.

— Удалось ли выполнить государственный заказ этого года? В какие сроки?

— Несмотря на все возникшие в этом году сложности, «Катод» выполнил государственный оборонный заказ на 2016 год в полном объеме и в срок. Объем заказов в рамках ГОЗ по сравнению с 2015 годом остался на прежнем уровне, при этом по отношению к прошлому году АО «Катод» увеличило темп выполнения ГОЗ на 15%. Нарастить темпы производства и уложиться в сроки выполнения ГОЗ удалось прежде всего за счет запуска нового производственного корпуса.

— Какие планы у предприятия на будущий год, как в плане работы над государственным заказом, так и в частных заказах? В целом насколько изменился в процентном соотношении выпуск разных видов продукции?

— В этом и прошлом году процентное соотношение продукции военного назначения и гражданской составляла 60% на 40% соответственно. В 2017 году произойдет некоторое, но незначительное уменьшение выпуска продукции в рамках ГОЗ, однако при этом у нас есть планы по расширению выпуска гражданской продукции.

К примеру, «Катод» планирует участвовать в проекте создания первого в России позитронно-эмиссионного томографа для медучреждений. Сейчас поставщики этого дорогостоящего оборудования — исключительно зарубежные компании, и в России таких томографов только несколько.

— Что бы вы хотели пожелать российской промышленности в грядущем году?

— Хотелось бы пожелать, чтобы для бизнеса в нашей стране создавались более комфортные условия работы и чтобы он мог беспрепятственно развиваться на благо страны.

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