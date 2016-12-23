Можно ли считать вторичное жилье менее привлекательным объектом для инвестиций, чем новостройки? В чем плюсы покупки квартиры в новостройке после сдачи дома в эксплуатацию и какие преимущества это дает покупателю? Об этом в интервью «КС» рассказала заместитель директора ООО «СЛК» ТАТЬЯНА МАКАРЕВИЧ.
— В настоящее время существует стереотип о том, что вторичное жилье более доступно и выгодно для покупки, чем новое. Соответствует ли такая точка зрения реальному положению дел?
— Если рассуждать с точки зрения покупателя, то новостройки — дешевле, а вторичное жилье — безопаснее, меньше рисков угодить в долгострой. Но надо понимать, что чем старше квартира, тем длиннее ее «история» и больше шансов потерять право собственности.
— Какие риски таит в себе покупка вторичного жилья? И к каким последствиям для покупателя может привести?
— Приобретая квартиру, мы покупаем и все, что ее окружает: подъезды, дворы, дороги внутри кварталов, детские площадки, инженерные сети. Понятно, что когда мы покупаем квартиру в новостройке, новая не только квартира, новое — ВСЕ! А вот в квартире на вторичном рынке — вопрос. Многие ли, покупая «новую» квартиру, оценивают риск ущерба от изношенных внутридомовых коммуникаций?
Мы предлагаем вариант покупки жилья от застройщика, в доме, введенном в эксплуатацию!
— В чем плюсы покупки квартиры в новостройке после сдачи дома в эксплуатацию и какие преимущества это дает покупателю?
— Преимущества очевидны: нет риска попасть в долгострой — дом уже сдан, нет риска купить квартиру с «историей» — дом новый, поэтому же нет и рисков, возникающих при использовании изношенных сетей, дорог и благоустройства. Все вышесказанное не отменяет необходимости ориентироваться на надежного застройщика, и лучше выбирать жилье там, где благоустройство, социальная и коммерческая инфраструктура развиваются параллельно с застройкой.
— С какими результатами компания «СЛК» заканчивает 2016 год? Удалось ли добиться поставленных целей?
— В 2016 году реализованы все поставленные компанией цели по развитию микрорайона «Дивногорский»: введены в эксплуатацию девять жилых домов и торгово-развлекательный комплекс. Новоселью в микрорайоне «Дивногорский» порадовались более тысячи семей!
Мы выполнили работы по освещению внутриквартальных дорог. Построили и ввели в эксплуатацию все магистральные сети (вода, электроснабжение, сети связи), работает выстроенная котельная. Организовали остановочный пункт, позволяющий развивать перевозки общественным транспортом. Инициировано соответствующее постановление мэрии г. Новосибирска, и в ближайшее время планируется открытие маршрута до железнодорожного вокзала.
— Как обстоит текущая ситуация по объектам, возводимым компанией «СЛК»?
— В микрорайоне «Дивногорский» в настоящее время ведется строительство пяти 12-этажных домов.
Все работы ведутся в соответствии с разработанным графиком строительства. На первом этаже одного из домов предусмотрены помещения под организацию поликлиники.
— Какие цели и задачи вы ставите на 2017 год?
— Цели нашей компании на 2017 год — строить дома и развивать благоустройство микрорайона «Дивногорский». Мы выбрали для себя формат строительства жилых домов из кирпича — жилья не только комфортного, но и доступного по цене, поэтому делаем акцент на качество строительства и развитие инфраструктуры.
Офис продаж в микрорайоне «Дивногорский»:
г. Новосибирск, ул. Дивногорская, 150/4
Официальный сайт: дивногорский.рф
тел. +7 (383) 3101310
Застройщик: ООО «СЛК».
Проектные декларации – на сайте дивногорский.рф
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