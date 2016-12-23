Компания «Новосибирск «СтройМастер» достраивает «Нарымский квартал» и «Лео», а также продолжает работу над другими проектами. В новом году застройщик подготовил для новосибирцев акцию — компенсацию первоначального взноса при покупке квартиры в ипотеку. Об этом и планах компании «КС» рассказала генеральный директор ООО «Новосибирск «СтройМастер», заслуженный строитель России ВЕРА КОНОВАЛОВА.

— Вера Кузьминична, несмотря на экономическую ситуацию, компания сдает свои проекты и берется за новые. Как вам это удается?

— Выигрывает тот, кто способен объединиться и работать сообща. Я работаю в строительной отрасли более четверти века. Мы размеренно и планово входим в новый год, и все это благодаря тому, что компания объединила усилия и привлекла к работе своих партнеров. Также мы активно работаем с агентствами недвижимости, прессой, с банками.

— «Новосибирск «СтройМастер» реализует сразу несколько проектов. С какими результатами завершаете 2016 год и чего ожидать в 2017-м?

— Работа с несколькими проектами позволяет распределять силы, помогать подрядчикам планировать работу с нами. Что касается ввода, то дом на ул. Вавилова, 7 и дом «Лео» на ул. Кавалерийской планируем сдать осенью 2017 года. В I квартале 2017 года будут сдаваться 10-я и 11-я секции «Нарымского квартала», в III — 1-я и 2-я секции, в IV квартале — 12-я и 13-я секции. В 2016 году сдан жилой дом на 446 квартир на ул. Кулагина (строительный адрес 5-я Кирпичная горка, № 1).

— Расскажите подробнее о завершении строительства «Нарымского квартала».

— Несмотря на все трудности, мы с партнерами — строителями из Томска и Бердского треста — приступили к 3-й очереди «Нарымского квартала». Своими силами будем продолжать строить с 20-й по 23-ю секции и автопарковки. Напомню, что ранее на месте этого комплекса находился частный сектор, который мы расселили. Теперь на этом месте современный благоустроенный жилой комплекс с продуманной концепцией.

— Несмотря на то что правительство Новосибирской области еще не запустило меры поддержки строительной отрасли, ваша компания самостоятельно решила поддержать будущих инвесторов. Расскажите об этом.

— Наша задача сейчас — поднять рынок. Хорошим примером тому служил 2009 год, когда благодаря губернаторской программе покупатели получали по 300 тыс. рублей на первоначальный взнос при покупке квартиры в новостройке. Пока же наша компания сама запустила новогоднюю акцию. Покупатели получают от нас как скидку 6%, так и сертификаты на первоначальный взнос на ипотеку до 300 тыс. рублей. Акция действует при покупке квартиры в доме «Лео», ЖК «Молодежный», «Тимирязеский», «Нарымский квартал». На студию в 23–25 кв. м — 80 тыс. рублей, на однокомнатную квартиру 30–41 кв. м — 150 тыс. рублей, на двухкомнатную 50–60 кв. м — 200 тыс. рублей и трехкомнатную — 300 тыс. рублей. Это наш новогодний подарок инвесторам. Акция действует с 1 декабря и продлится до Крещения (до 19.01.2017 г.). Также при покупке большой квартиры дается 10%-ная скидка или автопарковка в подарок. Кроме того, в домах на Кирпичной горке покупатель может обменять свою небольшую квартиру на жилье большей площади с минимальными затратами. Свои квартиры мы принимаем в оплату. И это еще не все. Компания «Новосибирск «СтройМастер» может предложить еще ряд интересных предложений.

— Ваши пожелания в преддверии Нового года деловому сообществу, жителям Новосибирска.

— В кризис, как бы строители ни старались, как бы нам ни помогали власти, главную поддержку мы ожидаем получить от нашего инвестора — жителя Новосибирска, для которого мы и строим. Каждый строитель достоин оплаты за свой труд, и они надеются, что их нелегкий труд будет востребован и оплачен. И совместными усилиями мы сделаем наш город более красивым, современным, комфортным. Там, где есть стройка, там есть и развитие. Поздравляю всех с праздником и — жителей города, и коллег, и, конечно, мэра города Новосибирска Анатолия Евгеньевича Локтя, губернатора Новосибирской области, Владимира Филипповича Городецкого. Всем желаю здоровья и благополучия! Больше доверяйте строителям. Надеюсь, что власти найдут возможность поддержать строительную отрасль в это непростое время. Ведь все, что мы делаем, мы делаем для вас, для ваших семей, для ваших детей, на благо нашего родного Новосибирска и во имя будущего нашей страны.

В декабре исполнилось 20 лет Департаменту строительства и архитектуры мэрии города. Пользуясь случаем, поздравляю коллег с юбилеем!

тел. (383) 230-01-02.

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