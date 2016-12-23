Как предсказывал «КС», на месте первой кофейни сети Traveler’s Coffee, которая ранее располагалась на Красном проспекте недалеко от метро Гагаринская, открылось новое заведение под брендом Organic Coffee. По данным участников рынка, запущенная кофейня может быть связана с известным новосибирским бизнесменом, сооснователем сети Traveler’s Coffee Анваром Пириевым.

Напомним, что владелец «Traveler’s Coffee Москва» Анвар Пириев является одним из основателей сети Traveler’s Coffee, внутри которой разгорелась конфликтная ситуация между основными акционерами и непосредственно самим Анваром Пириевым. «КС» подробно писал о сути претензий между сторонами конфликта. Осенью, когда стало известно, что первая кофейня сети Traveler’s Coffee переезжает на другую площадку, Анвар Пириев пообещал, что закрытие заведений новосибирской компании Traveler’s Coffee будет не последним. Однако при этом на тот момент не подтверждал, что каким-либо образом связан с проектом Organic Coffee.

Через некоторое время стало известно, что Роспатент передал права собственности марки Traveler’s Coffee от иностранных инвесторов в пользу Анвара Пириева. Управляющий новосибирской компанией Traveler’s Coffee Евгений Михиенко заявлял тогда СМИ, что ни он, ни зарубежные партнеры с решением патентной организации не согласны, поэтому намерены отстаивать свои интересы, в том числе и в правоохранительных инстанциях.

Рассказывая о причинах отказа от помещения, где была расположена первая кофейня, Михиенко сообщал, что это было сугубо экономическое решение, продиктованное финансовой выгодностью указанного заведения.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу кофейного бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.