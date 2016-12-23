Весной, как раз перед началом сезона дач и отпусков, «Электронный город» запустил для своих абонентов услугу пультовой охраны квартир. Спустя полгода эта услуга расширилась и на B2B-сегмент, где уже получила немалый интерес. Заместитель коммерческого директора «Электронного города Бизнес» АНАТОЛИЙ НУЯНЗИН рассказал читателям «КС» о новых предложениях в сфере безопасности.

— Анатолий, почему вы решили запустить услугу «Охрана» для бизнес-клиентов?

— На наш взгляд, основным трендом рынка услуг является развитие клиентского сервиса. Обладая большим опытом в сопровождении абонентов, мы стараемся этому тренду следовать, создавая для наших абонентов комфортные условия работы. Мы уже внедрили принцип «одного окна» и развиваем это направление. Для этого мы посмотрели, какие услуги, кроме широкополосного доступа в Интернет (ШПД) и телефонии, очень важны для клиентов и входят в список «базовых услуг» и поняли, что охрана просто должна быть среди наших услуг. На сегодняшний день у нас есть несколько партнеров в этом направлении, с помощью которых мы оказываем услугу «Охрана».

— Вы сказали про партнеров, расскажите, кто они и как вы с ними взаимодействуете?

— Для обслуживания юридических лиц мы заключили договор с агентством безопасности «Гвардия». Они 19 лет на рынке охранных услуг, обладают одной из самых оперативных сетей ГБР. Если что-то происходит с нашим абонентом, группа, в зоне ответственности которой находится данный объект, прибывает на место в течение семи минут, причем на место выезжает сразу несколько экипажей, что сильно сокращает шансы непредвиденных ситуаций. Сочетание их профессионализма в охране и нашего опыта в клиентском обслуживании, помноженного на технологии, позволило предоставить абонентам самые оптимальные условия.

— Влияет ли «включение» в работу охранного предприятия на итоговую цену? Не будет ли дешевле заключить отдельный договор напрямую с исполнителем?

— Мы знали, что такой вопрос возникнет, — цена для абонента будет одинакова как при обращении через нас, так и напрямую. Более того, если вы подключите у нас не одну, а несколько услуг, вместе они будут гораздо выгоднее такого же набора у разных поставщиков.

— Можете подробнее рассказать о ценах — сколько стоят услуги охраны от «Электронного города Бизнес»? Как работает ценообразование?

— Стоимость услуг зависит от помещения: его размера, расположения, характера. Зависит и от сопутствующих услуг: чем больше заказ, тем ниже цена отдельных позиций. Для небольшого офиса абонентская плата составляет примерно 1200 рублей за пульт и тревожную кнопку — это минимальный тариф, достаточно конкурентоспособный на рынке. Для банка, где требования к безопасности гораздо выше, цена может составлять и 5000 рублей. Отдельный вопрос — поставка и установка оборудования, которая, к слову, может вообще не понадобиться. Рынок охранных услуг существует давно, и у многих организаций есть возможность использовать оборудование, уже установленное ранее. Достаточно будет просто заключить договор на охрану.

— Какое место среди ваших услуг занимает «Охрана»? Это основная услуга или она предоставляется бонусом к уже существующим? Может ли компания подключить «Охрану» от «Электронного города Бизнес», не пользуясь другими услугами?

— Любая услуга, которую мы предоставляем своим клиентам, безусловно, основная! Не стоит опасаться, что качество услуги может пострадать из-за того, что для провайдера она является, как вы сказали, «бонусной», и приоритет будет у телефонии или ШПД — это не так. Более того, любая услуга может предоставляться как отдельно, так и портфелем услуг. Что будет входить в портфель услуг, абонент всегда решает сам. Мы можем только рекомендовать сформировать его, объединив как можно больше услуг, которыми вы реально пользуетесь. Это позволит снизить стоимость каждой из услуг и получить квалифицированное обслуживание в одном месте. Так называемый принцип «одного окна».

— В чем заключается этот принцип «одного окна»?

— Абонент может получить все услуги по единственному договору, и это важно. Часто встречаются организации, которые платят за городскую телефонию одному оператору, за межгород — другому, за Интернет — третьему, а охранные услуги оказывает еще один. У всех свои договоры, счета и условия, множество контактных лиц! В этом трудно ориентироваться и все контролировать. Поэтому у всех наших абонентов есть один персональный менеджер, способный решить любую поставленную перед ним задачу. Менеджер работает с абонентом, знает историю взаимоотношений и умеет реализовывать любые потребности. Именно он и есть то самое «окно», в которое можно обратиться по любому вопросу и где найдут способ его решить.

— Вернемся к «Охране», какой у новой услуги географический охват?

— Везде, где сейчас работает наш партнер АБ «Гвардия», — это Новосибирск, Бердск, Кольцово, Обь.

— География обширная, но бывает, что предприятие находится там, куда проводной Интернет еще не проведен, например, за городом или в промышленной зоне. Ограничен ли по этим принципам доступ к вашей услуге? Если нет, то влияет ли это на итоговую цену?

— При подключении услуги «Охрана» всегда используются дополнительные каналы связи, что не влияет на стоимость предоставления услуг. Обычно, для того чтобы связь была надежной, устанавливаются SIM-карты двух операторов сотовой связи, качество услуг которых в месте установки более надежно. Если есть доступ к широкополосному доступу в Интернет, то добавляется и этот канал связи.

— Ну и последний вопрос — что нужно сделать, чтобы подключить «Охрану» от «Электронного города Бизнес»?

— Если вы уже наш абонент, то все можно сделать через персонального менеджера. Если вы только хотите им стать или просто интересно узнать про услугу больше, просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте.

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«Электронный город Бизнес»:

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