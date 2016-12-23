«Сибирский бетон»: еще один год эффективной работы

По итогам 2016 года компания «Сибирский бетон», функционирующая в составе холдинга «Сибирский цемент», отгрузит потребителям около 280 тысяч кубических метров продукции. О результатах уходящего года, планах и задачах на 2017-й рассказывает управляющий директор ООО «Сибирский бетон» АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ.

— Александр Сергеевич, что представляет собой «Сибирский бетон» сегодня?

— Наша компания — один из ведущих поставщиков высококачественного бетона и раствора в Сибири. В настоящее время «Сиббетон» объединяет 10 заводов, расположенных в Новосибирске, Красноярске и Кемерове, их общая мощность — более 650 куб. м/час. Также мы располагаем мобильными бетонными заводами, работа которых может быть организована непосредственно на территории строящегося объекта, даже если он расположен далеко за пределами города.

Каждое производственное подразделение компании имеет собственную сертифицированную лабораторию, в парке «Сиббетона» — более 50 единиц спецтехники, что позволяет доставлять продукцию непосредственно на объект заказчика, поддерживая оптимальную температуру смеси и сохраняя ее свойства.

— С какими результатами завершаете год?

— 2016-й был для нас непростым. Перед командой «Сиббетона» стояла сложная задача — сохранить объемы производства, вопреки падающему рынку. И нам это удалось.

— В 2017-м ситуация на рынке изменится?

— Делать прогнозы достаточно сложно: сейчас спрос на нашу продукцию во многом зависит от покупательского спроса и финансовой ситуации на рынке.

Потребность в строительстве есть, однако стоит вопрос оплаты поставленной продукции. Все больше сделок уходит в бартерные схемы: нам предлагают отгружать продукцию в обмен на жилье и иные объекты недвижимости.

Емкость рынка продолжит снижаться, но «Сибирский бетон» в любом случае будет функционировать стабильно. Мы приспособимся к ситуации, которая сложится в регионах присутствия. Но в каком режиме и с какими объемами предстоит работать, зависит от конъюнктуры рынка.

— Стоит ли клиентам ожидать повышения стоимости вашей продукции?

— Цены на бетоны и растворы во многом зависят от стоимости сырья. Так как емкость рынка сокращается, карьеры, цементные заводы, скорее всего, будут снижать объемы добычи и производства, соответственно, вырастет себестоимость их продукции. Вслед за этим станет выше и цена наших стройматериалов.

— В 2016-м «Сибирскому бетону» исполнилось 10 лет. Чем запомнился юбилейный год?

— Прежде всего сотрудничеством с ведущими застройщиками СФО. Сегментом строительного рынка, «потребляющим» около 70% нашей продукции, остается сектор жилищного строительства. В СФО мы сотрудничаем с ГК «СМСС», ГК «Сибакадемстрой», ООО «Вира», ГСК «Красстрой-центр», СК «Сиблидер», «Програнд». Крупные отгрузки также осуществлялись для возведения объектов социального и культурного назначения, торгово-логистических комплексов, спортивных сооружений, дорожной инфраструктуры Сибири. Мы успешно сработали с ГК «Кварсис» — застройщиком новосибирского аквапарка «Аквамир», компанией «Еврострой», построившей торгово-логистический комплекс «Норд-Молл» в Новосибирске, а также с компанией «Магнум», которая возводит ледовый дворец «Платинум-Арена» к Универсиаде-2019.

— Вы говорите о достаточно крупных застройщиках. Какие гарантии предлагает им «Сиббетон»? Чем привлекает потребителей ваша продукция?

— Прежде всего — стабильно высоким качеством. У каждого подразделения нашей компании — укомплектованный штат специалистов по качеству, которые осуществляют контроль по всем необходимым параметрам. Помимо этого, «Сибирский бетон» предлагает клиентам сопровождение проектов: мы ведем активную работу по подбору составов смесей, необходимых для возведения конкретных конструкций.

Важно, что на складах «Сиббетона» всегда есть в наличии достаточное количество сырья, это позволяет нам обеспечивать заливку любой сложности и объема. Также мы располагаем необходимой техникой, чтобы увезти большое количество продукции на любое расстояние, бетононасосами всех видов и размеров для заливки самых сложных и труднодоступных участков.

Например, из-за специфичности конструктива строения красноярского ледового дворца «Платинум-Арена», на строительство которого мы поставляем продукцию, требуется бетононасос длинной более 50 метров. Именно поэтому специалисты, подбирая состав бетона, уделяли особое внимание подвижности смеси.

Другую нетипичную задачу перед нами поставили строители трассы Новосибирск–Омск. Им требовался бетон для стройплощадки, которая находится почти в 100 км от Новосибирска. Такую поставку осуществить нелегко, так как бетон «живет» в течение определенного времени. При подборе состава бетона специалистами были учтены все качественные характеристики смеси. Это позволило обеспечить удобную укладку бетона, определенное время набора прочности, необходимые параметры по морозостойкости.

И еще один очень интересный проект — поставка бетонов для заливки полов в новосибирском торгово-логистическом комплексе «Норд-Сити Молл». Площадь заливки составляла около 2 тыс. кв. м, для нас это первый опыт работы на таких больших участках. Кстати, использование подобной технологии укладки полов обязывает бетонщиков поставлять продукцию на стройплощадку в строго определенное время и в необходимом количестве. Сбои в доставке могут «убить» всю работу, выполненную на конкретном участке в течение дня.

Хочу отметить, что главным конкурентным преимуществом нашей компании всегда было и остается высокое качество выпускаемых строительных материалов. И я уверен: это преимущество поможет нам продолжать эффективную работу в любых экономических условиях.

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