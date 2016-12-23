Последняя декада декабря у многих связана с хлопотами по подготовке к новогодним праздникам. Для того чтобы долгожданный новогодний праздник был наполнен теплом и светом, круглосуточно трудятся тысячи энергетиков, которые 22 декабря отмечают свой профессиональный праздник.

Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт», заслуженный энергетик РФ ТАТЬЯНА ПОДЧАСОВА в этот праздничный день рассказала об итогах работы ОАО «Новосибирскэнергосбыт» в уходящем 2016 году.

— Татьяна Николаевна, каким был 2016 год для ОАО «Новосибирскэнергосбыт»?

— 2016 год в ОАО «Новосибирскэнергосбыт» был объявлен Годом развития, а это значит, что вектор нашей работы был направлен на постоянное совершенствование, снижение непроизводительных затрат, поиск инновационных путей развития.

Уже в 2016 году были получены первые результаты — наша компания расширила географию своего присутствия, и теперь ОАО «Новосибирскэнергосбыт» как энергоснабжающая организация работает в нескольких регионах России.

В целом уходящий 2016 год для ОАО «Новосибирскэнергосбыт», как и для всех предприятий в нашей стране, был непростым. Но трудности, которые нам приходится преодолевать для выполнения нашей основной задачи — качественного и надежного электроснабжения клиентов и обеспечения производителей электроэнергии и сетевых компаний необходимыми средствами для функционирования единой энергосистемы, только укрепляют нас, дают нашему коллективу бесценный практический опыт. Благодаря преемственности поколений этот опыт успешно передается от наших ветеранов молодым сотрудникам на протяжении многих лет. К слову, в начале 2017 года «Новосибирскэнергосбыту» исполняется 80 лет.

— Значительный период времени! Ваша компания является ровесником Новосибирской области.

— Безусловно, 80 лет — это длительный период. За это время «Новосибирскэнергосбыт» вместе с областью переживал как радостные события, такие как расцвет промышленности, развитие энергосистемы в Сибири, достижение Новосибирском статуса «миллионника», открытие Новосибирского метрополитена, так и крупные потрясения: Великая Отечественная война, распад СССР, тяжелые 90-е годы. «Новосибирскэнергосбыт» не только пережил эти события, сохранив свой дух и свою идентичность, но и стал современной и востребованной организацией, одним из лидеров в нашей отрасли. В настоящее время ОАО «Новосибирскэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в Новосибирской области.

— Расскажите о деятельности вашей организации, какие функции выполняет гарантирующий поставщик?

— Единая энергосистема — это сложный технологический комплекс, состоящий из множества участников — производителей энергии, сетевых компаний, гарантирующих поставщиков, диспетчерских центров и операторов рынка электроэнергии и, конечно, потребителей. При этом с целью защиты прав и интересов потребителей во взаимоотношениях со всеми участниками энергетического рынка функция «единого окна» на законодательном уровне возложена именно на гарантирующих поставщиков.

Кроме того, мы не ограничиваемся обязанностями, предписанными законом, а считаем необходимым представлять интересы потребителей в законодательных органах, доводить до органов власти системные проблемы потребителей и предложения по их решению.

— Как я понимаю, деятельность гарантирующего поставщика очень ответственная и даже отчасти стратегическая. В связи с этим ОАО «Новосибирскэнергосбыт», наверное, приходится тесно взаимодействовать с органами власти?

— Электроэнергетика является одной из ключевых, жизнеобеспечивающих отраслей нашей экономики, поэтому органы власти постоянно находятся в диалоге с энергетическими компаниями, контролируют нашу работу, совершенствуют законодательную базу, оказывают поддержку в решении проблем, когда это необходимо.

Например, благодаря тесному взаимодействию с губернатором и правительством Новосибирской области удается вырабатывать совместные решения, направленные на своевременную оплату за поставленную электроэнергию потребителями, финансируемые из средств местного и областного бюджетов, предприятий ЖКХ.

Многие проблемы удается оперативно решать на заседании штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона на территории Новосибирской области.

Эффективность такого взаимодействия подтверждается тем, что в условиях непростой для всей страны экономической ситуации в 2016 году по итогам квартальных рейтингов Ассоциации «НП Совет рынка» Новосибирская область является лидером по уровню финансовых расчетов на розничных рынках за поставленную электроэнергию.

— Почему потребители доверяют вам? Какие преимущества предлагает ОАО «Новосибирскэнергосбыт»?

— Во-первых, ОАО «Новосибирскэнергосбыт» является одним из крупнейших гарантирующих поставщиков электроэнергии в России. Клиентами предприятия являются более 30 тысяч юридических лиц и более миллиона физических лиц, которые обслуживаются в 40 офисах.

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» имеет безупречную кредитную историю, финансовая устойчивость общества не вызывает сомнений, компания всегда вовремя и в полном объеме выполняет свои обязательства перед всеми, без исключения, контрагентами — производителями, поставщиками и сетевыми организациями, о чем сегодня сможет заявить далеко не каждая энергосбытовая компания.

Во-вторых, наша компания обладает всей необходимой материальной базой, квалифицированным персоналом, средствами автоматизации и компетенциями для решения любых проблем наших клиентов, связанных с энергоснабжением. ОАО «Новосибирскэнергосбыт» предоставляет более 100 видов услуг в области энергоснабжения — от электромонтажных работ, организации учета до получения и реализации технических условий по подключению к электрическим и тепловым сетям. Кроме того, мы оказываем услуги, связанные с информационными технологиями, ведением начислений и сбором денежных средств за любые жилищно-коммунальные услуги. Качество оказываемых ОАО «Новосибирскэнергосбыт» услуг неоднократно отмечалось наградами конкурсов и отзывами наших благодарных клиентов.

В-третьих, мы ценим наших клиентов, стремимся внимательно относиться к их потребностям, в любой ситуации стараемся найти решение, учитывающее индивидуальные особенности и специфику каждого потребителя.

Сотрудники ОАО «Новосибирскэнергосбыт» готовы в кратчайшие сроки рассмотреть обращение и предложить комплексное проработанное решение проблемы.

Таким образом, на сегодняшний день роль гарантирующего поставщика — это не только ответственность за энергоснабжение перед потребителями и сбор денежных средств для генерирующих и сетевых компаний. ОАО «Новосибирскэнергосбыт» является мультисервисной компанией, предоставляя услуги в сфере энергоснабжения и смежных отраслях.

— Вы упомянули об услугах, которые оказывает ОАО «Новосибирскэнергосбыт», можете рассказать о них немного подробнее?

— В нашей компании существует Центр технических услуг, который помогает клиентам решить любые вопросы в области энергоснабжения, сняв с клиента все заботы. В перечень оказываемых услуг входят:

• быстрое и качественное подключение объекта к электрическим и тепловым сетям «под ключ», начиная с получения технических условий;

• проектирование внутренних и наружных сетей электро- и теплоснабжения для любых объектов и согласование проекта во всех необходимых инстанциях;

• электромонтажные и пусконаладочные работы любой степени сложности до 10 кВ;

• установка, обслуживание, поверка и ремонт приборов учета электроэнергии, тепла или воды;

• организация дистанционной передачи данных с приборов учета и создание систем АСКУЭ;

• услуги в области энергосбережения сертифицированными специалистами по энергоаудиту;

• и многие другие.

— Сейчас для многих клиентов удобство и легкость взаимодействия ассоциируются с возможностями удаленного и самообслуживания, различными мобильными приложениями. А какие сервисы может предложить клиентам ваша компания?

— Мы уделяем большое внимание совершенствованию и развитию сервисов для клиентов юридических и физических лиц. Сегодня им доступны:

— удобный и информативный официальный сайт компании, где в полной мере предоставляется информация обо всех этапах энергоснабжения — от цен и тарифов до стандартных форм договоров для потребителей;

— интернет-приложения «Сервис» и «Сервис-Население», а также мобильная версия «Сервис-Население» (для Android и iOS). С помощью данных приложений клиенты могут в режиме онлайн со своих мобильных устройств отслеживать состояние лицевого счета, иметь доступ к информации о расчетах, передавать показания приборов учета, проводить оплатупо банковским картам;

— электронный документооборот позволяет юридическим лицам в кратчайшие сроки получать бухгалтерские (и не только) документы через аккредитованного налоговой службой оператора;

— современный интернет-магазин на сайте предприятия, где клиент может оформить заказ на покупку товаров электро-, тепло-, водоснабжения и/или интересующих его услуг, например, на покупку и установку приборов учета, электромонтажные работы и многое другое, а также отслеживать ход выполнения заказа.

Наши онлайн-приложения сегодня помогают преодолеть любые расстояния и максимально экономить время наших клиентов, снижая необходимость в очном посещении офисов компании.

— Качественное программное обеспечение сейчас стоит недешево, видимо, вам приходится нести большие затраты на его приобретение?

— Программных продуктов на рынке много, вместе с тем полностью готовых программных решений для энергосбытовой деятельности нет, они в полной мере не удовлетворяют требованиям российского законодательства и специфике деятельности гарантирующего поставщика, а доработка таких программных решений только удорожает и без того высокую стоимость. Поэтому ОАО «Новосибирскэнергосбыт» самостоятельно разрабатывает высококачественные программные продукты, что позволяет решить сразу несколько задач: во-первых, мы получаем программное обеспечение, которое максимально соответствует законодательству и нуждам гарантирующего поставщика, во-вторых, не переплачиваем за него, а в-третьих, работаем в области импортозамещения.

Разработанные ОАО «Новосибирскэнергосбыт» программные продукты используются не только в нашей организации, но и в ряде сторонних организаций.

Например, на основе нашего опыта в организации расчетов за все виды жилищно-коммунальных услуг были созданы два уникальных программных комплекса.

Расчетный комплекс «Сирена ExportEdition» предназначен для расчетов жилищных, коммунальных (прочих) услуг и уже сейчас успешно используется рядом предприятий ЖКХ в Новосибирской области, которые высоко оценили его удобство.

Система платежей и переводов ОАО «Новосибирскэнергосбыт» позволяет организовать эффективный информационный обмен между поставщиками услуг и любыми пунктами приема платежей в автоматическом режиме. Через нашу систему ведут прием платежей более 300 поставщиков услуг в Новосибирской, Томской, Омской областях, Забайкальском крае, Республике Бурятии. Ежегодно через Систему осуществляется более 11 млн платежей на сумму более 6 млрд рублей.

Программным продуктам ОАО «Новосибирскэнергосбыт» присвоены знаки качества «100 лучших товаров России».

— Перейдем к основному товару ОАО «Новосибирскэнергосбыт» — к электроэнергии. Предъявляются ли повышенные требования к качеству электрической энергии в связи с повсеместным внедрением новых технологий?

— Сегодня внедрение сложных инновационных технологий прослеживается практически в любой сфере деятельности, от крупных промышленных производств до объектов коммунального хозяйства. При этом нельзя забывать о том, что для обеспечения работы высокотехнологичного оборудования может возникнуть необходимость в повышенных требованиях к качеству электроснабжения, которые должны быть реализованы на этапе присоединения к электрическим сетям и обеспечиваться в процессе эксплуатации.

Необходимо отметить, что потребитель может сам являться источником искажений качества электроэнергии, например, при подключении нелинейной и резкопеременной нагрузки.

Кроме того, если у потребителя есть ответственное оборудование, он должен предусмотреть и реализовать необходимые организационные и технические мероприятия при построении системы электроснабжения такого оборудования на этапе проектирования и обеспечить его защиту от негативных явлений, которые могут возникать в электрических сетях в пределах ГОСТ 32144–2013.

— Я думаю, что большинство потребителей волнует цена на электроэнергию. Из чего она складывается?

— Цена на электроэнергию для потребителей более чем на 98% состоит из цены производителей электроэнергии и стоимости обязательных сопутствующих услуг: услуг по передаче электроэнергии по сетям и услуг операторов оптового рынка.

В процентном соотношении цена на электроэнергию в 2016 году состоит в среднем на 60,5% из оптовой цены производителей, на 37,8% — из стоимости услуг по передаче электроэнергии, около 1,6% — из сбытовой надбавки ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и около 0,1% — из стоимости услуг операторов оптового рынка.

Для гарантирующих поставщиков правила расчета цен на электроэнергию установлены государством, а за их исполнением следят федеральные и региональные органы власти. Это обеспечивает прозрачность и корректность ценообразования для потребителей.

— В 2016 году цена на электроэнергию для юридических лиц существенно выросла. С чем это связано?

— Главной причиной роста цены на электроэнергию в 2016 году является рост цен на оптовом рынке. В состав оптовой цены входят цена на электроэнергию и цена на мощность. Так, по отношению к 2015 году, несмотря на снижение цены на электроэнергию, цена на мощность на оптовом рынке увеличилась настолько, что эквивалентная оптовая цена на электроэнергию с учетом мощности выросла.

На рост стоимости мощности на оптовом рынке повлияли такие факторы, как изменение государством правил работы оптового рынка, отсутствие эффективных механизмов вывода из эксплуатации старых неэффективных электростанций, мощность которых оплачивается по высоким тарифам, увеличение стоимости мощности новых и модернизированных электростанций, оплачиваемой по ценам с высокой инвестиционной составляющей, необходимость оплаты мощности электростанций, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, по высоким «зеленым» тарифам и т. д.

Кроме того, причиной роста цен на электроэнергию в 2016 году является рост с июля месяца тарифа на услуги по передаче электроэнергии.

— Какие возможности у ОАО «Новосибирскэнергосбыт» по снижению цен на электроэнергию?

— Ценообразование в электроэнергетике устроено так, что влияние гарантирующего поставщика на составляющие цены на электроэнергию для потребителей незначительно. Если рассмотреть влияние на каждую отдельную составляющую цены, то ситуация будет выглядеть так.

Составляющая цены на электроэнергию оптового рынка определяется государством в лице коммерческого оператора АО «АТС» на основании конкурентных отборов производителей, по итогам которых гарантирующий поставщик обязан купить необходимый его потребителям объем электроэнергии по любой сложившейся в ходе торгов цене.

Услуги по передаче электроэнергии и услуги операторов оптового рынка оплачиваются по установленным государством тарифам, и здесь никакого влияния ОАО «Новосибирскэнергосбыт» оказать не может.

Составляющая цены, на которую гарантирующий поставщик может влиять, — это собственная сбытовая надбавка, которая для ОАО «Новосибирскэнергосбыт» составляет около 1,6% от розничной цены на электроэнергию.

К слову, наша сбытовая надбавка для юридических лиц является одной из самых низких в России благодаря высокому уровню оптимизации затрат на ведение нашей деятельности, в том числе благодаря постоянному совершенствованию и автоматизации производственных процессов. Хочу заметить, что со второго полугодия 2016 года наша сбытовая надбавка для юридических лиц снизилась еще на 7%.

— Каких цен на электроэнергию ждать потребителям в 2017 году?

— ОАО «Новосибирскэнергосбыт» постоянно анализирует ценовые параметры рынка, а также оценивает их прогнозные значения. Согласно прогнозам Минэкономразвития России рост цен на электроэнергию с учетом мощности для юридических лиц на 2017 год может составить оценочно 5–7% по отношению к 2016 году.

— Насколько нам известно, у разных потребителей цены на электроэнергию могут существенно отличаться в зависимости от выбранных ценовых категорий. Как обычному потребителю выбрать для себя наиболее выгодные ценовые условия?

— Рост цен на электроэнергию стимулирует потребителей более ответственно относиться к выбору условий энергоснабжения. Если говорить о потребителях — юридических лицах, то неправильный выбор ценовой категории или, к примеру, отсутствие прибора учета электроэнергии могут привести к увеличению затрат на оплату электроэнергии на десятки процентов.

Наша компания всегда готова оказать квалифицированную помощь в любых вопросах, связанных с энергоснабжением. ОАО «Новосибирскэнергосбыт» не оставляет без внимания ни одно обращение клиента по разъяснениям ценообразования, юридическим лицам предлагается к оказанию услуга «ценового аудита» по проведению анализа затрат на электроэнергию по различным ценовым категориям.

Если клиент понял, что выбранные ценовые условия ему невыгодны, он может обратиться к нам за консультационной помощью или с заявлением о смене ценовой категории. При этом законодательство накладывает ряд ограничений на смену ценовой категории, например, крупные потребители с максимальной мощностью электроустановок свыше 670 кВт могут выбрать ценовые категории только с 3–й по 6-ю.

Также ОАО «Новосибирскэнергосбыт» предоставляет бесплатный сервис по прогнозированию часов максимальной нагрузки Новосибирской области. Снижение потребления электроэнергии потребителем в часы максимальной нагрузки региона (даже при увеличении потребления в другие часы) позволяет снизить величину оплачиваемой электрической мощности.

Хочу дополнительно отметить, что в последнее время нашим клиентам стали поступать предложения от различных сомнительных организаций, которые обещают значительную экономию на оплате электроэнергии, при этом предлагаемые условия такой «экономии» непрозрачны.

В силу сложности законодательства в энергетике недобросовестным организациям легко ввести в заблуждение потребителей с целью использования денежных средств, оплаченных потребителями за электроэнергию, в своих корыстных целях.

В случае исчезновения такой организации реальную ответственность будет нести сам потребитель — его могут отключить от электросетей за неуплату.

Поэтому хочу порекомендовать всем очень ответственно относиться к подобным предложениям. Наша компания в свою очередь всегда готова к оказанию методической и консультационной помощи своим клиентам, в том числе и по подобным предложениям.

— Помимо юридических лиц, ОАО «Новосибирскэнергосбыт» обслуживает более миллиона физических лиц. Расскажите, как определяется цена на электроэнергию для них?

— В отличие от юридических лиц в соответствии с законодательством потребители, отнесенные к группе «население», оплачивают потребленную электроэнергию по тарифу, который утверждается департаментом по тарифам Новосибирской области и меняется раз в год с июля.

ОАО «Новосибирскэнергосбыт» и Департамент по тарифам Новосибирской области ведут постоянную работу по недопущению резкого роста тарифов на электрическую энергию для населения. Во втором полугодии 2016 года рост тарифа для населения составил 3,4%, что значительно ниже прогнозного уровня инфляции на 2016 год (7,5% по данным Минэкономразвития РФ). Аналогичные результаты были достигнуты и в прошлые годы: в 2014 году — 4,3% при инфляции 7,8%, в 2015-м — 7,3% при инфляции 15,5%.

— Как мы уже выяснили, потребителей у вас довольно много, и все они разные, у кого-то дела идут в гору, а кто-то переживает финансовые трудности. Как действует ОАО «Новосибирскэнергосбыт», если у клиента возникают трудности с оплатой?

— Нашими сотрудниками проводится большая ежедневная работа по взаимодействию с клиентами. В ходе переговоров мы стараемся выяснить причины, которые привели к несвоевременной оплате и совместно с клиентом найти возможности по скорейшей оплате возникшей задолженности. ОАО «Новосибирскэнергосбыт» всегда стремится найти решение, максимально устраивающее обе стороны, и не доводить проблему до крайних мер в виде введения ограничений и отключений электроэнергии, к ним мы прибегаем, только когда все другие возможности исчерпаны и со стороны клиента отсутствует желание идти на компромисс.

Для каждой группы клиентов (предприятия системы ЖКХ, исполнители коммунальных услуг, промышленность и т. д.) у ОАО «Новосибирскэнергосбыт» существуют индивидуальные подходы к взаимодействию. Так, к примеру, в отношении предприятий, финансируемых из средств бюджетов, ведется постоянная и активная работа с органами власти, в том числе по контролю выделения лимитов бюджетных обязательств, а также обеспечения финансирования.

Своевременная оплата потребленной электроэнергии очень важна, так как ОАО «Новосибирскэнергосбыт» обязано в интересах своих потребителей вовремя и в полном объеме оплачивать электроэнергию на оптовом рынке, услуги по передаче сетевым организациям и услуги операторов рынка.

— В СМИ регулярно обсуждаются проблемы неплатежей предприятиями ЖКХ поставщикам энергоресурсов. Как ваша организация их преодолевает?

— Одной из основных причин задержки платежей поставщикам за потребленные энергоресурсы и услуги ЖКХ действительно является плохая работа предприятий ЖКХ, которые ответственны за сбор денежных средств от своих потребителей. Для исправления этой ситуации ОАО «Новосибирскэнергосбыт» в том числе предлагает свои услуги в качестве агента по сбору платежей, так как имеет в этой сфере многолетний успешный опыт и хорошую материальную базу.

На сегодня мы оказываем подобные услуги 29 предприятиям ЖКХ в Новосибирской области. В начале нашей работы почти по каждому договору сталкиваемся с такими проблемами, как отсутствие предусмотренных законодательством договорных отношений с клиентами, ошибки в начислениях, плохая организация пунктов приема платежей, отсутствие необходимого уровня автоматизации и отсутствие работы по востребованию задолженности.

Опыт нашего сотрудничества в этой сфере с предприятиями ЖКХ показывает, что заключение агентского договора во всех случаях положительно влияет на экономику данных предприятий.

— Есть ли какие-либо преимущества для ваших клиентов, которые добросовестно оплачивают потребленную электроэнергию?

— В нашей компании существует традиция поддержки клиентов — юридических и физических лиц, имеющих стабильно высокую платежную дисциплину. Законодательно мы не вправе устанавливать скидки на электроэнергию нашим добросовестным клиентам, поэтому мы проводим для них акции.

Так, ежегодно мы проводим для населения акцию «Оплати электроэнергию! Получи подарки!». Участниками акции автоматически становятся клиенты, которые до конца года оплатят задолженность и пени по электрической энергии и текущее потребление декабря 2016 года. По итогам акции в январе 2017 года состоится розыгрыш призов.

Для юридических лиц проводится акция «Надежный партнер». В ней участвуют предприятия Новосибирской области, платежная дисциплина и исполнение всех условий договора энергоснабжения которых являются примером ответственного отношения к исполнению обязательств и прочного сотрудничества с гарантирующим поставщиком в интересах развития экономики Новосибирской области.

— По данным рейтинга Ассоциации НП «Совет рынка», ОАО «Новосибирскэнергосбыт» уже четыре года подряд (с 2012-го по 2015 год) является лучшей энергосбытовой компанией России. Как вам это удается?

— Наши достижения — это результат прежде всего ориентации на нужды клиента, профессионализма наших сотрудников, большого опыта и ответственного отношения к решению поставленных перед нами задач.

Большое значение в этом результате играет совместная работа с органами власти и нашими клиентами, эффективность которой подтверждается и низкой сбытовой надбавкой, и решением проблем предприятий ЖКХ по своевременной оплате за энергоресурсы, то есть всей той работой, о которой мы сегодня говорили.

Отдельно хочу поблагодарить сотрудников и клиентов ОАО «Новосибирскэнергосбыт», которые принимают активное участие в улучшении нашей работы. Каждый сотрудник может подать предложение по совершенствованию его деятельности, улучшению программных комплексов, оптимизации бизнес-процессов и любых других вопросов функционирования компании.

Постоянное взаимодействие с клиентами также позволяет нам регулярно получать обратную связь, предложения и замечания, которые показывают, что большинство клиентов довольны работой ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Конечно, иногда мы получаем негативные отзывы, которые могут быть обусловлены сложностью и спецификой работы гарантирующего поставщика и требуют умения находить взаимопонимание с людьми исполняя законодательство. Все поступающие к нам замечания и предложения мы тщательно анализируем. Каждое полученное обращение для нас является возможностью устранить имеющиеся недостатки, повысить доступность и качество оказываемых услуг.

Таким образом, благодаря эффективной обратной связи в процесс управления нашей компанией вовлекаются персонал и клиенты, что способствует достижению ОАО «Новосибирскэнергосбыт» результатов.

— Совсем скоро новогодние праздники, а 22 декабря отмечается ваш профессиональный праздник — День энергетика. Какие пожелания вы хотели бы передать вашим коллегам и клиентам?

— В профессиональный праздник — День энергетика я поздравляю всех, кто посвятил свою жизнь этой ответственной профессии.

В наступающем Новом году и энергетикам, и всем жителям Новосибирской области хочется пожелать стабильности, уверенности в завтрашнем дне, побольше счастливых моментов и здоровья!

* ОАО «Новосибирскэнергосбыт»

ОГРН 1065407151127

На правах рекламы

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.