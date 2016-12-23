Жизненно важным назвал губернатор Новосибирской области решение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Накануне он выступил на сессии Совета депутатов города Новосибирска, на которой еще раз обсуждалась обоснованность увеличения платежей населения с 1 июля 2017 года. Как особенно подчеркнул Владимир Городецкий, принимать это решение было действительно необходимо: затягивание процесса тарифного регулирования могло неблагоприятно сказаться на техногенной безопасности региона.

Вопрос «повышать тарифы или не повышать?» в этом году для города стоял очень остро. Как уверяют представители власти и поставщики коммунальных услуг, причин для повышения тарифов было несколько. Основной же является изношенность тепловых сетей. Этот износ, по официальным данным, уже превысил 70%. Понятно, что сети нуждаются в ремонте, остается один способ решить вопрос, и это — повышение тарифов для населения. По мнению губернатора, сейчас как раз пришло время принять это важное, но непопулярное решение.

«Правительством России утверждается предельный индекс роста тарифов на коммунальные платежи. На 2015 год нам был утвержден предельный рост 8%, на 2016 год — 3,5%. Предыдущие два года мы не выходили за предельный индекс и тарифы увеличивали на ту цифру, которая была прописана правительством. В результате у нас сложилась следующая ситуация: сегодня самые низкие тарифы на тепловую энергию в Сибирском федеральном округе именно в Новосибирской области. В среднем по Сибири — 1384 рубля за гигакалорию, у нас — 1184 рубля.

При этом у нас не произошло каких-то серьезных техногенных ситуаций. Но нельзя не сказать, что сейчас такой износ тепловых сетей, что мы оцениваем его на уровне критического. Понимая эту критичность, мы и оценивали будущую тарифную политику», — объяснил свою позицию губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Тем не менее федеральным правительством на 2017 год для Новосибирской области было установлено максимальное повышение тарифов всего на 4%. Увеличение этого индекса было возможно после согласования с муниципальными представительными органами, в случае с Новосибирском — с Советом депутатов. Согласие от депутатов на рост платежей было получено, когда 2 декабря на сессии народные избранники большинством голосов поддержали проект постановления о повышении тарифов. 16 декабря Владимир Городецкий подписал постановление об индексации тарифов ЖКХ.

В соответствии с документом, в Новосибирске тарифы в среднем вырастут на 15%. За водоотведение и холодное водоснабжение придется платить больше на 20%, а за тепло и горячую воду — на 14,9% и 15,9%. «СИБЭКО» планирует привлечь дополнительно около 610 млн рублей, «Горводоканал» — порядка 200 млн рублей.

В связи с этим губернатор призвал жестко контролировать расходование этих средств. По мнению Владимира Городецкого, поставщики услуг должны будут эти средства пустить на ремонт коммунальной инфраструктуры.

«Повышение тарифов дает нам возможность установить в нашей практической работе более жесткую, более честную, более открытую позицию в отношении не только «Сибэко» и «Горводоканала», но и в отношении всех, кто оказывает услуги населению. Прежде всего в течение I квартала необходимо утвердить специальным соглашением программу, по которой все дополнительные средства до последней копейки пойдут не на дивиденды или запасные парашюты, а на инвестиции в инфраструктуру», — заявил губернатор Новосибирской области.

Мэр Новосибирска высказал свою позицию. Как сказал Анатолий Локоть, решение об изменении тарифов действительно было непростым, но вынужденным, так как других источников финансирования для постепенной замены изношенных сетей у коммунальщиков просто нет: «Для нас с вами это не просто трубы, вода, тепло.

Это системы жизнеобеспечения города Новосибирска. Решение тяжелое, непростое, но крайне ответственное. И нам надо, чтобы это решение было воплощено в интересах жителей города Новосибирска». Но мэр еще раз подчеркнул: инвестиционные программы естественных монополистов должны быть прозрачны не только для властей города и области, но и для населения. Как заверил депутатов Анатолий Локоть, работа в этом направлении сейчас уже активно ведется.

«У нас достигнута договоренность с «СИБЭКО» о заключении соглашения о том, что вся эта дополнительная выручка будет направлена именно на сети. Из них 200 млн рублей пойдут на восстановление муниципальных сетей, которые находятся в собственности города. По моему поручению сейчас ведется работа об условиях этого соглашения, и мы его подпишем. Таким образом, появляется возможность контролировать, куда пошли средства, на какие объекты, причем адресно — улица, километры, метры, какое ЦТП и так далее. Все это будет абсолютно прозрачно», — отметил Анатолий Локоть. Таким образом, контролировать реализацию инвестпрограмм будут все ветви власти и общественность.

Особое внимание при переходе на новую систему оплаты власти планируют уделить социальной поддержке. Как отметил глава региона, для многих жителей города прибавка в 100–150 рублей к ежемесячному платежу за квартиру не будет серьезно заметна. Но тем, для кого эта сумма будет чувствительной, необходимо предусмотреть дополнительную компенсацию из бюджета. Механизмы поддержки должны быть проработаны в ближайшее время. Как уверен председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, сделать это получится достаточно оперативно. «У нас действительно есть определенная категория граждан, которая нуждается в социальной поддержке. Со стороны области им компенсируют от 30% до 100% платы за коммунальные услуги. Со своей стороны мы сейчас предложили мэру разработать на уровне муниципалитета меры дополнительной социальной помощи тем, для кого рост тарифов все же окажется существенным», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Асанцев.

При этом, как особенно отмечают власти, все действующие льготы сохранятся в полном объеме. Ожидается, что работа в этом направлении будет завершена уже в I квартале 2017 года, то есть до введения в силу новых тарифов. Как заметил губернатор, это необходимо сделать для сохранения стабильности в обществе. Владимир Городецкий дал поручение минсоцразвития разработать в течение I квартала 2017 года дополнительные меры соцподдержки граждан при оплате коммунальных услуг, при том, что все действующие меры соцподдержки сохранятся в прежнем объеме.

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