В этом году в Новосибирске открылись два корпуса нового торгово-логистического комплекса «Нордмолл», а в ближайшее время планируется сдача третьего. От стадии строительства проект перешел к организации бизнес-процессов. Соответственно, произошли и перемены в руководстве. Теперь место генерального директора занимает МАКСИМ ШАБАШОВ, который и рассказал в интервью «КС» об основных преимуществах «Нордмолла».

Первая очередь ТЛК «Нордмолл» была открыта 11 мая 2016 года, вторая — 29 октября 2016 года.

— Максим Николаевич, «Нордмолл» выглядит очень большим. Какова общая площадь его корпусов?

— Действительно, мы сейчас с вами находимся на территории самого крупного торгового объекта в Сибири и на Дальнем Востоке. Общая площадь центра составляет 170 000 квадратных метров.

— Насколько нам известно, скоро открывается третья очередь «Нордмолла». Расскажите, на чем сейчас сосредоточена ваша деятельность?

— Мы ведем большую работу, которая обычно стартует за шесть месяцев до сдачи корпуса и заканчивается только в день открытия. Мы начали немного позже, и поэтому сейчас догоняем ситуацию. До 1 февраля мы планируем пройти стадию допиливания концепции всего объекта, но открыть 3-ий корпус мы в этот срок не планируем, он будет готов к открытию в течение февраля 2017.

— А что именно включает эта стадия?

— Ведется, так сказать, «допиливание» концепции центра под текущие реалии рынка. Идет и подготовка к системному брокериджу. Именно последовательная и системная работа — за полгода до открытия и еще в течение шести месяцев после — является залогом успеха объекта в дальнейшем. Для профессионала торговой недвижимости это так же очевидно, как «дважды два четыре».

— Многие из наших читателей занимаются оптовой торговлей. Расскажите об основных преимуществах вашего комплекса для арендаторов.

— В первую очередь это расположение. «Нордмолл» стоит на важном торговом пути и очень удобен для торговцев из ближнего зарубежья, Китая и других стран, а также для оптовых покупателей из различных регионов Сибири и Дальнего Востока. При этом особенно интересно, что транспортные потоки не пересекаются с городскими, что позволяет избежать потери времени в пробках. Это выгодно отличает наш комплекс от тех, которые находятся в жилой части города.

— А как быть покупателям, которые хотят приехать из центра Новосибирска?

— Для них организованы специальные автобусные маршруты. На личном авто тоже можно доехать без проблем.

— Помимо транспортной доступности, какие еще плюсы для продавцов и покупателей вы могли бы выделить?

— Торговля в нашем комплексе ведется в максимально комфортных условиях: корпуса отапливаются и вентилируются, создана вся необходимая инфрастрктура: туалеты для персонала и посетителей, фудкорты и другие объекты.

Для арендаторов предлагается несколько различных типов торговых точек: с различной организацией складского и торгового пространства. А текущие цены можно назвать беспрецедентными для данного рынка — от 100 рублей за кв. метр.

Ну а для покупателей — огромный выбор товаров из различных категорий, включая эксклюзивные предложения по белью и трикотажу.

Кроме того, для розничных покупателей работает детская площадка, где можно оставить своего ребенка и не спеша заняться шопингом. Неделю назад мы открыли эксклюзивную LEGO-территорию на 200 кв. метров, на которой каждый ребенок может совершенно бесплатно окунуться в мир самого популярного в мире конструктора, ну а для любителей зимнего отдыха уже работают четыре горки, снежный городок, стоит 20-метровая новогодняя елка. Будет работать ярмарка всяких вкусностей и новогодней атрибутики, которая проходит по выходным и праздничным дням во втором корпусе нашего центра торговли.

— С какими результатами «Нордмолл» подходит к концу 2016-го?

— Реальные успехи этого года не в цифрах, а в формировании профессиональной команды по управлению центром. Ну и, конечно, в открытии «Нордмолла» как такового.

Еще хочется отметить первые успехи в рознице. Например, посещаемость центра с сентября по декабрь выросла от 1 тысячи до 10 тысяч покупателей.

— А какие задачи вы ставите на 2017 год?

— Задача на будущий год весьма простая — заполнить первый и второй корпуса на 100%, а также открыть третий. Главную же свою цель мы формулируем так: сделать из «Нордмолла» центр торговли, где производители Китая, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Турции и других стран смогут встречаться, заключать контракты и продавать свой товар оптовикам Сибирского и Дальневосточного регионов.

— Максим Николаевич, вы — новый человек для сибирского бизнеса, хотя на рынке торговой недвижимости фигура известная. Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

— Я родился и вырос в городе Тольятти, мне 42 года, женат, двое детей. Торговой недвижимостью занимаюсь уже больше 12 лет. До приглашения в Новосибирск уже управлял крупными торговыми центрами в таких городах, как Казань, Сочи и Санкт-Петербург. Ну и в своем родном Тольятти, конечно. Меня пригласили в «Нордмолл», и я с радостью принял предложение, так как вижу этот проект очень перспективным. Для работы над ним мы вместе с семьей переехали в Новосибирск.

— Что бы вы пожелали нашим читателям в преддверии Нового года?

— Поздравляю всех жителей Новосибирска и других городов Сибири с Новым годом и желаю успеха в достижении поставленных целей, а также обычного семейного счастья в кругу близких. Новый год наверняка подарит нам новые испытания, которые сделают нас сильнее и увереннее. Мы намерены сделать Новосибирск в 2017 году еще более привлекательным для бизнеса из РФ и соседних стран.

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