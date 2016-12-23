В Новосибирске по франшизе открылся магазин одежды Bezko

На втором этаже торгово-развлекательного центра «Аура» начал работу магазин женской одежды Bezko. Московская марка открылась в Новосибирске по франшизе.

В торгово-развлекательном центре «Аура» открылся новый магазин женской одежды Bezko. В салоне представлены модели в стиле smart casual и glamour. Средний чек – 8 000 рублей.

Конструкторский цех и производственные мощности Bezko находятся в Московской области, городе Долгопрудный. По информации компании, ориентировочная стоимость открытия фирменного магазина Bezko, площадью от 30 кв. метров составляет 500 тыс. – 2 млн рублей, без учета товарного остатка и строительно-монтажных работ. Срок запуска магазина — 4-6 недель. Окупаемость – от одного года.

Программу франчайзинга бренд Bezko запустил в 2015 году. На сегодняшний день, как сообщается на сайте компании, партнерами Bezko являются более, чем 4 тыс. оптовых клиентов и десятки интернет-магазинов. По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Безко Интернэшнл» является Сергей Безкоровайный. Бренд основан в 2012 году в Москве.

Напомним, что на текущий момент в ТРЦ «Аура» идет масштабная реновация. В марте 2017 года, в частности, к действующему зданию будет пристроено еще одно площадью 1 тыс. кв. метров. По предварительным данным, в нем расположится магазин одежды H&M. Запуск магазина анонсирован на III квартал 2017 года.

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