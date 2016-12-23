Как стало известно «КС», московская группа компаний «Автомир» стала официальным дилером Hyundai в Новокузнецке. Шоу-рум корейской марки авторитейлер запустил на месте салона Suzuki. Примечательно, что в городе уже есть официальный дилер Hyundai — компания «Восток Моторс», которая получила этот статус в 2016 году.

Информацию о запуске в Новокузнецке дилерского центра Hyundai «КС» подтвердили в группе компаний «Автомир», а также PR-менеджер корейской марки в России и СНГ Юлия Тихонравова.

Среди городов Сибири «Автомир» представлен в Новосибирске и Новокузнецке. В Новосибирске группа компаний является официальным дилером Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Toyota, а в Новокузнецке — Suzuki и Renault. Бренд Hyundai расположился в Новокузнецке в дилерском центре, ранее служившим для марки Suzuki, а японский бренд, в свою очередь, теперь находится в общем помещении с Renault.

Стоит отметить, что «Автомир» стал вторым официальным дилером Hyundai в Новокузнецке. Первым дилером является компания «Восток-Моторс».

Напомним, что «Восток-Моторс» — полностью новый игрок на рынке Кузбасса. Ее учредителем является Илья Чукреев. По данным кемеровских СМИ, он представляет интересы московской ГК «Автоспеццентр», однако в самой группе компаний это категорически опровергают. «Восток-Моторс» вышла на рынок в 2016 года и позиционировала себя как преемник группы автодилерских предприятий Игоря Лысенко («Хендай-Вектор», «Трансхимресурс», «Золотой Дюйм»). Последняя попала в сложное финансовое положение и в 2016 году покинула рынок. В свою очередь новообразованная компания «Восток-Моторс» в связи с уходом компании «Хендай-Вектор» в Кемерове и «Золотого Дюйма» в Новокузнецке получила дилерства по бренду Hyundai в указанных городах. Однако удержать «монополию» не получилось: если «Хендай-Вектор» и «Золотой Дюйм» являлись единственными официальными дилерами корейской марки в Кемерове и Новокузнецке соответственно, то у «Восток Моторс» стремительно появились конкуренты. Так, в Кемерове еще одним официальным дилером стал самый крупный региональный авторитейлер — ГК «Сибинпэкс». В свою очередь в еще меньшем по размеру Новокузнецке «Восток Моторс» будет конкурировать с московским «Автомиром», одним из самых крупных автодилеров России.

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