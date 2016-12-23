На совместном заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства и совета межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) 22 декабря участники обсудили инструменты поддержки проектов в сфере промышленности и предпринимательства, их наличие и эффективность.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка 22 декабря на совещании сообщил о том, что в 2016 году была организована работа по сохранению и увеличению промышленного и технологического потенциала, по обеспечению эффективной деятельности инфраструктурных объектов поддержки предпринимательства, по поддержке малого и среднего бизнеса.

Вице-губернатор отметил, что в целях улучшения экономической ситуации введены новые принципы предоставления налоговых и неналоговых мер поддержки. Для малых предприятий установлено особое налоговое администрирование, а во всех программах приоритет предоставления поддержки был отдан проектам программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Результаты состояния подведомственных сфер деятельности министерства подтверждают правильность и эффективность реализуемых управленческих решений. На будущий год перед нами стоит задача улучшить бизнес-климат», — подчеркнул Сергей Сёмка.

Также вниманию участников заседания были представлены доклады о новом инвестиционном законодательстве Новосибирской области, о стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности, о ходе реализации флагманского проекта: создание и развитие кластера высокотехнологичной медицины, о роли бизнес-инкубаторов в формировании инновационных предприятий — товаропроизводителей.

Подводя итоги совместного заседания, Владимир Городецкий оценил основные достижения отрасли в текущем году и обозначил приоритетные задачи развития региона на 2017 год. Губернатор акцентировал внимание участников заседания на том, что главная задача отрасли на сегодня — усиление работы по привлечению инвестиций. Поэтому в 2017 году необходимо определить важнейшие инвестиционные проекты в ключевых отраслях, выйти на качественно новый уровень взаимоотношений сельхозпроизводителей и переработчиков, продолжить работу по развитию производственной инфраструктуры. В рамках реализации программы реиндустриализации экономики региона необходимо добиться получения федерального финансирования на все флагманские проекты программы.

«Поиск и создание возможных точек сопряжения наших усилий по развитию экономики с теми возможностями, которые предоставляет вхождение в федеральные программы, позволят значительно повысить эффект от принимаемых мер», — резюмировал губернатор.

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