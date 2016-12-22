В парк S7 Airlines в Новосибирске поступят самолеты Embraer 170-LR

Авиакомпания S7 Airlines в 2017 году пополнит свой парк самолетами Embraer 170-LR. Новый тип воздушных судов вводится для реализации программы развития межрегиональных авиаперевозок. Первые Embraer будут базироваться в новосибирском аэропорту Толмачёво.

Договор аренды на 17 Embraer 170-LR подписан с лизинговой компанией GE Capital Aviation Services (GECAS), сообщает пресс-служба S7. Авиакомпания станет первым эксплуатантом самолетов этого типа в России. Ожидается, что первые воздушные суда поступят в парк S7 Airlines весной 2017 года, и в течение 2017 года авиакомпания получит все 17 лайнеров.

Самолеты рассчитаны на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса. По предварительным данным, получение самолетов Embraer 170-LR позволит перевозчику активно развивать межрегиональные авиаперевозки.

«Мы видим большой потенциал этого сегмента. Сейчас авиаперевозки сосредоточены в Москве, и зачастую из городов Урала на Дальний Восток пассажиры вынуждены лететь с пересадкой в столице. Первые Embraer будут базироваться в новосибирском аэропорту Толмачёво, который удачно расположен для того, чтобы более эффективно соединять регионы. Новый тип лайнеров позволит нам также открыть рейсы из небольших, в том числе, труднодоступных городов, где использование среднемагистральных самолетов невозможно», — отметил генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков.

В рамках программы S7 Airlines планирует развивать региональные рейсы, в первую очередь, из Новосибирска и Москвы.

Embraer будут использоваться как на существующих, так и на новых региональных направлениях. Например, новые рейсы планируется открыть из Новосибирска в Красноярск, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой, Челябинск, Пермь, в города Казахстана, а в перспективе и в труднодоступные города, такие как Кызыл, Ноябрьск, Ханты-Мансийск и другие.

На данный момент в S7 идет подготовка к получению нового типа воздушных судов –проводится набор пилотов для работы на Embraer 170. Первые группы пилотов и бортпроводников уже проходят подготовку. В общей сложности до конца 2017 года планируется ввести в строй около 50 летных экипажей.

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